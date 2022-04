Falsa enfermeira é presa após morte de paciente no RJ

Uma mulher foi presa por homicídio doloso com exercício ilegal da medicina após ter matado um paciente após um procedimento estético, enquanto se passava por enfermeira. Mariana Ramos de Jesus foi presa nesta quarta-feira (27) no endereço onde a clínica era cadastrada, o mesmo de sua residência, no estado do Rio de Janeiro. As informações são do Jornal Extra.

A falsa enfermeira fazia as negociações via aplicativo de mensagens. Ela enviava fotos de antes e depois dos procedimentos, que consistiam em aplicar uma substância química nos glúteos para aumento de volume, o metacril, nome comercial do polimetilmetacrilato (PMMA).

Os atendimentos estéticos eram feitos com auxílio da filha da falsa enfermeira, Ana Carolina Ramos, de 25 anos, também alvo da operação.

Mariana se apresentava como enfermeira sem possuir Coren-RJ ou formação acadêmica na área, e recebia o valor de R$ 2.500 pelo procedimento por 500 ml em cada glúteo. Uma das pessoas que contratou o serviço contou que o valor poderia pago pela metade antes da sessão e o restante no dia do atendimento.

Essa cliente teve complicações, mas Mariana destacou que após 30 dias não mais se responsabilizava "por nenhum tipo de aparecimento de sintomas atípicos" e "até mesmo casos alérgicos tardios", e indicava apenas analgésicos e antinflamatórios, colocar gelo, fazer massagens e pulsões na região, segundo a polícia.

A mesma cliente pediu a devolução do dinheiro, mas teve o pedido negado. Shayene Nunes Pinto, de 26 anos, morreu após ter sido internada no Hospital Municipal São Francisco Xavier, em Itaguaí, no Rio de Janeiro. A vítima deixou dois filhos, um de 10 anos e outro de 9.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o metacril pode ser usado, mas em quantidade bem menor, como em torno de 22 ml, e desde que feito por médico habilitado.