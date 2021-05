Falso médico que atuava em UPA é descoberto após escrever "potácio" em receita

O falso médico Aleksandro Gueivara, contratado como plantonista pela Organização Social Viva Rio para trabalhar em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho Novo, Zona Norte do Rio de Janeiro, acabou sendo desmascarado neste domingo (23), após escrever uma receita médica com erro de português — ele escreveu "potacio" ao invés de "potássio" — e não saber usar o sistema eletrônico de prescrição de medicamentos.

Além dos erros de grafia e seu estranhamento com o sistema eletrônico de receitas médicas, Aleksandro também ficou sob suspeita após pacientes não conseguirem pegar remédios na farmácia porque funcionários não identificaram o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) do falso médico.

De acordo com a Organização Viva Rio, contratante do falso profissional, Aleksandro foi excluído dos cadastros e não recebeu o pagamento. Além disso, ele também será denunciado pela entidade na delegacia. O falso médico não se pronunciou sobre o ocorrido.

Segundo o Conselho Federal de Medicina, há duas médicas com o mesmo número do CRM usado por Aleksandro, sendo uma no estado de São Paulo e outra em Minas Gerais.