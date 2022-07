Falso PM é preso com simulacro de pistola e cocaína em shopping de Salvador

Um homem quem se passava por policial militar foi preso no sábado (9) no Shopping Bela Vista, em Salvador, depois de abordar um militar de folga que estava no local.

Segundo a polícia, ele estava com um distintivo da PM, uma carteira profissional que trazia sua foto, mas outro nome, e um simulacro de pistola com munições. Ao ser questionado sobre qual seria sua lotação por meio de códigos fonéticos, não soube responder, o que o militar estranhou e o fez entender se tratar de um falso PM.

Com o acusado, foram encontrados quatro pinos de cocaína. Ele foi autuado por falsidade ideológica, porte ilegal de arma de fogo e consumo pessoal de drogas. O falso PM foi levado para a Central de Flagrantes e permanece à disposição da Justiça.