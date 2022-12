Falta de energia compromete concurso para o TRT5 e candidatos reclamam

A falta de energia na Faculdade Anhangüera, no campi Iguatemi, pode ter comprometido a realização das provas do Concurso do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-5). Candidatos reclamaram do calor, da falta de visibilidade e até mesmo de que as pessoas teriam fotografado a prova, causando possíveis vazamentos.

A candidata Alexsandra Silva gravou um vídeo descrevendo a situação. Numa rede social, a candidata desabafou toda a sua indignação diante do quadro. "Um verdadeiro absurdo!!! Salas sem energia, insuportavelmente quentes, pessoas passando mal, com pico de pressão e nada foi feito!!! Ao contrário éramos tratados pela equipe de coordenação, ora com arrogância ora com total indiferença, onde só diziam que iam resolver e nada faziam… Total despreparo e incompetência! Não podemos aceitar esse disparate!", afirmou, garantindo que judicializaria a questão se preciso fosse.

O também candidato Antonio Edson Oliveira afirmo também em rede social que a situação não foi motivada apenas por uma queda de energia. "Informaram que a fiação do poste havia sido roubada ontem a noite. Hoje de manhã estavam tentando colocar um gerador alugado, a energia voltou as 8:10 mas sem ar condicionado, e as salas não tinham nenhuma janela para entrada de ar. Muitas pessoas filmaram e tiraram fotos das provas", descreveu.

Laudécio Santos disse que não conseguiu fazer a prova. Ele estava na sala 274 e, às 10h, foi levado junto com os demais para o auditório por ter mais espaço e que, às 11h, outros candidatos se reuniram ao grupo. "Logo após, o pessoal que não tinha recebido a prova começou a filmar, as pessoas estavam com celular filmando, ou seja, é provável que a prova vazou. Trouxe pra casa o caderno, gabarito e folha de resposta, todos que estavam na minha sala também".

Até esta publicação, a Fundação Carlos Chagas, responsável pelo concurso, não havia se pronunciado sobre a situação. O CORREIO tentou contato por telefone, mas não obteve retorno. Bastante disputado, o certame oferece o salário inicial do aprovado será de: R$ 7.591,37 para Técnico e R$ 12.455,30 para Analista.