Falta de tempo não pode afetar Seleção na Copa América, diz Tite

Com a conquista da Copa América do próximo ano sendo considerada quase uma obrigação para a seleção brasileira, o técnico Tite disse nesta terça (4) que a falta de tempo para disputar amistosos e realizar treinos não pode servir como desculpa para um eventual insucesso na competição, que será realizada em solo verde e amarelo.



Na avaliação do treinador da Seleção, é preciso se adaptar à realidade. A seleção brasileira terá somente mais dois amistosos antes do anúncio dos convocados para a Copa América 2019. Os dois jogos serão realizadas nas próximas datas Fifa, no mês de março. Em geral, o trabalho de preparação dura apenas dez dias durante esses compromissos.

“(A falta de tempo para treinos) Não pode servir como desculpa. É um desafio, sim, de montar a equipe num curto espaço de tempo. Eu gostaria de ter mais, gostaria que tivesse uma janela maior. Mas são as etapas e a gente tem que construir independente do curto espaço de tempo”, afirmou o treinador, que está na Granja Comary, em Teresópolis, participando do curso Licença Pro, mais alta graduação para treinadores oferecida no Brasil.

Ainda de acordo com o treinador, a maneira que ele encontrou para driblar a falta de espaço para treinos com o grupo é aproveitar ao máximo os jogos que envolvem os selecionáveis. "Eu tenho que encontrar formas de trabalho durante a semana toda, durante o fim de semana assistindo jogos in loco. Eu treino o olho também, porque ficar longe de trabalhar (no campo) é difícil”, comentou o técnico.

Questionado sobre se já tem um grupo encaminhado para a disputa da Copa América, que está prevista para o período de 14 de junho a 7 de julho de 2019, Tite foi sucinto. “Base tem, número (de jogadores garantidos) não. E quem são eu não digo”, resumiu o treinador.



O sorteio das chaves da Copa América 2019 vai ser realizado no dia 24 de janeiro, no Rio de Janeiro. A abertura do torneio vai ser realizada no Morumbi, em São Paulo. Já a final vai acontecer no Maracanã. A expectativa é de que a Seleção jogue em todas as cidades-sedes, o que inclui Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre.



Presidente

Tite ainda disse que, mesmo que surja o convite, não irá se encontrar com o presidente eleito Jair Bolsonaro antes ou depois da Copa América, em 2019. De acordo com ele, a sua atividade “não se mistura” com a política e ele não se sentiria “confortável” com um encontro com o político.