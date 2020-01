Falta pouco: Festival de Verão terá mais de 30 horas de música

Falta pouco para o Festival de Verão (FV20) e os números dão uma ideia do que o público vai encontrar no evento que acontece sábado (1º) e domingo (2), na Arena Fonte Nova: são cerca de 30 atrações, em três palcos, com mais de 30 horas de música. A variedade rítmica é a cara do evento, portanto tem axé, pagode, sertanejo, rap, música eletrônica e pop na programação composta por artistas de destaque.

Entre eles, estão a cantora Ivete Sangalo, única a participar de todas as edições, Bell Marques, que estreia show solo depois de 14 edições à frente do Chiclete com Banana, além da dupla Zé Neto & Cristiano e de nomes como Wesley Safadão, Marcelo Falcão, Harmonia do Samba e Iza.

“Fiquei feliz demais em fazer parte de um festival tão grande, com tantos artistas que admiro. Gosto da energia e da variedade do público”, comemora Iza.

Uma das artistas mais badaladas na cena brasileira, hoje, Iza volta à capital baiana depois de duas passagens recentes: o Festival Virada Salvador e o projeto com o cantor Saulo, “que foi uma delícia”. “Adoro a energia do público baiano, sempre fui muito bem recebida”, agradece a cantora que se apresenta sábado, no FV, e nega participação no Carnaval de Salvador, esse ano.

No Festival de Verão, a artista apresenta um show dançante que passeia por sucessos como Pesadão, Ginga e Dona de Mim. Vivendo um dos melhores momentos de sua carreira, em sua própria opinião, Iza confessa que fica muito lisonjeada com o fato de ter sido a única artista a ter ficado com três músicas no Top 10 das rádios pop do Brasil, este ano.

“Isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação. É um sonho poder viver da minha arte e eu nunca imaginei que tanta coisa aconteceria tão rápido”, confessa. “Quando decidi largar tudo para investir na música, não esperava que o retorno fosse tão especial como tem sido. Isso só me dá força para seguir em frente e continuar meu caminho na música”, completa.

De volta

A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano também está de volta após uma recente e rápida passagem pelo Baile da Santinha, quando Cristiano se sentiu mal e terminou a apresentação mais cedo que o previsto. “Estou bem graças a Deus. Na verdade, fui realizar o show já com o mal-estar, estava com intoxicação alimentar. Assim como qualquer pessoa corremos esse risco, mas sempre tentamos nos cuidar”, conta Cristiano.

Firme e forte para sua terceira apresentação no FV20, no sábado, a dupla do interior São Paulo traz a turnê do álbum Por Mais Beijos Ao Vivo, que está sendo lançado aos poucos nas plataformas digitais. “Estamos muito confiantes e apostando nesse repertório. Muito felizes com a repercussão das canções já lançadas”, comemora Zé Neto, citando as sete músicas já lançadas. “Aguardem que em breve vem mais moda inédita”, avisa.

O FV20 será quase uma despedida para Zé Neto e Cristiano, que se preparam para uma pausa na carreira por conta do nascimento de seus filhos (fevereiro, o de Cristiano, e abril, o de Zé Neto). Mais um motivo para tornar o show especial. “Para nós é uma honra fazer parte mais uma vez desse evento lindo que é o Festival de Verão. A energia que o público nos passa é algo que não dá para explicar. A vontade é cantar a noite inteira para eles”, ri Cristiano.

Programação Festival de Verão (FV20)

Palco Arena - Sábado (1º)

- Harmonia do Samba

- Ferrugem

- Ivete Sangalo

- Dennis DJ

- Zé Neto & Cristiano

Palco Dique Coca-Cola - Sábado (1º)

- Attooxxa

- Iza

- Falcão

- Baco Exu do Blues

Palco Arena - Domingo (02/02)

- Cortejo Afro

- Dilsinho

- Bell Marques

- Léo Santana

- Alok

- Wesley Safadão

- Parangolé

Palco Dique Coca-Cola - Domingo (02/02)

- Vitão

- Melim

- Felipe Araújo

- Denny

Serviço

O quê: Festival de Verão (FV20)

Quando: Sábado (1º), a partir das 14h30 (abertura dos portões); e domingo, a partir das 14h (abertura dos portões)

Onde: Arena Fonte Nova (Nazaré)

Ingresso: R$ 140 | R$ 70 (Arena Di Galera); R$ 196 (Espaço Di Frente); R$ 430 (Mirante Premium masculino) e R$ 390 (Mirante Premium feminino)

Ingresso Amigo: Permite adquirir dois ingressos no mesmo dia por um valor promocional: R$ 120 (ingresso amigo Arena) e R$ 350 (ingresso amigo DiFrente)

FV Card: Cartão será utilizado no dia do evento para consumo de bebidas e alimentos. À venda na Loja Oficial do FV20, por R$ 5. O valor do cartão e a recarga não consumida serão restituído no final, após devolução do cartão

Vendas: Loja Oficial do FV20 (Shopping da Bahia - Piso 3); Salvador Tickets; Lojas South; Imaginarium (Shopping Barra e Shopping Estrada do Coco); Loja Salvador Card (Shopping Cajazeiras)