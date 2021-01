Falta pouco par gente saber quem vai entrar para o BBB 21

A curiosidade acaba nesta terça-feira (19). A data foi escolhida pela produção do Big Brother Brasil 21 para divulgação a lista completa dos integrantes desta edição, que reunirá personalidades vindas de diferentes regiões do Brasil. Como anunciado por Tiago Leifert no último domingo, os integrantes da Pipoca e do Camarote que habitarão, durante 100 dias, a casa do BBB 21, serão revelados ao longo da programação da TV Globo, a partir dos intervalos na novela Laços de Família, no Vale a Pena Ver de Novo.

O público vai conhecer os anônimas que se inscreveram no reality, e também personalidades que se destacam nas mais diversas áreas, convidadas do programa para integrar o time Camarote da vigésima primeira edição do BBB.

Na semana passada, a emissora divulgou o nome do comediante Rhudson Victor, como o mais novo integrante sa que vai comandar a #RedeBBB na TV Globo e plataformas digitais oficiais do programa. O comediante se junta às veteranas Ana Clara e Vivian Amorim, que vão estar à frente de todos os programas que rolam na web e que trarão muitas novidades.

“Eu já tinha me imaginado participando do reality, mas quando eu recebi o convite para ser apresentador da #RedeBBB, eu fiquei sem acreditar. Aconteceu dez vezes melhor do que eu imaginei”. É assim que Rhudson Victor descreve a emoção em participar desta edição. O influenciador digital se destacou ao publicar vídeos bem-humorados mostrando situações de seu cotidiano nas redes sociais. Entre seus trabalhos, já participou do programa "É de Casa”, abriu shows de grandes comediantes do Brasil, e também trabalhou por um ano em São Paulo apresentando seu show solo de stand-up comedy.

O 'BBB 21' tem direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. O reality tem estreia prevista para 25 de janeiro.