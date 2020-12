Faltam 10 rodadas para o fim: veja o cenário do Vitória na Série B

A contagem regressiva começou: faltam 10 jogos para a Série B acabar. São mais 10 chances para o Vitória voltar a fazer uma boa campanha e, assim, chegar ao fim da 38ª rodada em uma posição favorável no campeonato.

Atualmente na 14ª colocação, com 33 pontos, o Leão vê o sonho do acesso distante. São 12 pontos de distância do Sampaio Corrêa, que fecha o G4, com 45. Enquanto isso, a zona de rebaixamento segue próxima: o Paraná, time que abre o Z4, tem 29, quatro a menos.

O número “mágico” para não cair, na atual temporada da segundona, é de 47 pontos, segundo cálculos dos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Alcançando essa pontuação, a probabilidade é de apenas 0,24%.

Dessa forma, o Vitória teria que fazer 14 dos 30 pontos disponíveis - 46,7%. É um pouco maior que o aproveitamento atual da equipe na Série B, de 39,3%. Se o Leão mantiver esse mesmo rendimento, somaria aproximadamente 12 pontos, indo a 45. Ainda assim, seria uma probabilidade muito pequena de rebaixamento: 5,6%.

Já uma possível ida à Série A já é praticamente impossível. De acordo com a UFMG, 61 pontos garantem a um time 90% de chance de se classificar à elite do futebol nacional. Para alcançar esse número, o rubro-negro teria que fazer 28 dos 30 pontos possíveis - um aproveitamento praticamente perfeito, de 93,3%.

A próxima missão do Vitória será nesta terça-feira (15), às 21h30, contra o Juventude, no Barradão. Depois, a sequência tem Oeste, CSA, Operário-PR, América-MG, Avaí, Chapecoense, Guarani, Botafogo-SP e Brasil de Pelotas.

Serão quatro partidas em casa, contra Juventude, Operário-PR, Chapecoense e Botafogo-SP. Em Salvador, aliás, o Leão tem 48,9% de aproveitamento. As outras seis disputas serão fora, contra Oeste, CSA, América-MG, Avaí, Guarani e Brasil de Pelotas. Como visitante, o rubro-negro tem rendimento de 28,2%.

Entre os adversários, Oeste e Botafogo-SP aparecem na zona de rebaixamento, como lanterna e vice-lanterna. No outro extremo, três estão no G4: a Chape é a líder isolada da Série B, seguida do América-MG e Juventude.

Ano passado, o Vitória entrou na 29ª rodada em 15º, com 32 pontos. Sob o comando de Geninho, somou 13 pontos nos 10 jogos finais e terminou a edição no 12º lugar, com 45 pontos.

Para enfrentar o Juventude, o técnico Mazola Júnior terá alguns desfalques. Ronaldo e Lucas Cândido estão suspensos, enquanto César, Leocovick e Lucas Arcanjo estão afastados por covid-19. Já o volante Guilherme Rend está machucado.

As últimas 10 rodadas do Vitória:

29ª rodada: Vitória x Juventude - terça-feira (15), às 21h30, no Barradão

30ª rodada: Oeste x Vitória - sexta-feira (18), às 16h, na Arena Barueri

31ª rodada: CSA x Vitória - 22/12 (terça-feira), às 19h15, no Rei Pelé

32ª rodada: Vitória x Operário-PR - 03/01 (domingo), às 18h15, no Barradão

33ª rodada: América-MG x Vitória - 09/01 (sábado), às 19h, no Independência

34ª rodada: Avaí x Vitória - 13/01 (quarta-feira), às 19h, no Ressacada

35ª rodada: Vitória x Chapecoense - a definir

36ª rodada: Guarani x Vitória - a definir

37ª rodada: Vitória x Botafogo-SP - a definir

38ª rodada: Brasil de Pelotas x Vitória - a definir