Faltam 5 dias: confira a ordem de votação no 2º turno das Eleições 2022

O segundo turno das eleições acontece no próximo dia 30 de outubro. Mais de 156 milhões de eleitoras e eleitores aptos a votar vão retornar às urnas eletrônicas para escolher os candidatos que vão os governar pelos próximos quatro anos.

No Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Messias Bolsonaro (PL) disputam a presidência da República. Na Bahia e em mais 11 estados, também haverá a escolha do candidato ao governo do estado.

Nesses estados, a pessoa deverá digitar na urna eletrônica o número do candidato a governador. Depois, digitará o número de quem escolheu para presidente da República.

Confira, a seguir, quem disputará as eleições para os governos estaduais no segundo turno:

Alagoas: Paulo Dantas (MDB) x Rodrigo Cunha (União)

Amazonas: Wilson Lima (União) x Eduardo Braga (MDB)

Bahia: Jerônimo Rodrigues (PT) x ACM Neto (União)

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB) x Manato (PL)

Mato Grosso do Sul: Capitão Contar (PRTB) x Eduardo Riedel (PSDB)

Paraíba: João Azevêdo (PSB) x Pedro Cunha Lima (PSDB)

Pernambuco: Marília Arraes (Solidariedade) x Raquel Lyra (PSDB)

Rio Grande do Sul: Onyx Lorenzoni (PL) x Eduardo Leite (PSDB)

Rondônia: Coronel Marcos Rocha (União) x Marcos Rogerio (PL)

Santa Catarina: Jorginho Mello (PL) x Décio Lima (PT)

São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos) x Fernando Haddad (PT)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT) x Fábio (PSD)

O que é permitido e proibido no 2º turno?

Manifestação individual a favor de partidos, coligação ou candidato? Permitido. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, é permitido o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas, desde que não provoque aglomerações.

Mas atenção: é proibida a propaganda eleitoral, como pedido de voto pelos candidatos, partidos ou coligações, distribuição de panfletos (conhecidos por santinhos) e outros materiais, abordagem ou mesmo aglomeração de simpatizantes.

Votar de bermuda, regata e chinelo? Sim. O TSE não proíbe a utilização de nenhum desses itens.

Mas atenção: Não é permitido aparecer no local de votação sem camisa, trajando roupa de banho, como biquíni, maiô e sunga. Apenas os mesários terão de usar roupas mais compostas.

Eleitores com mobilidade reduzida ou deficiência podem pedir ajuda na hora da votação? Sim, mesmo que não tenham solicitado antecipadamente à juíza ou ao juiz eleitoral.

Mas atenção: O acompanhante deve evitar votar no lugar da pessoa, ou recitar os seus votos em voz alta. No primeiro turno, uma mesária foi presa na cidade de Paramirim, na Bahia, após ser filmada lendo em voz alta os votos de um idoso e apertando os botões na em seu lugar.

Segundo o TSE, a urna deste ano tem legenda em Libras para o eleitorado com deficiência auditiva. Para as pessoas com deficiência visual, além do sistema Braille e da identificação da tecla 5 nos teclados do aparelho, também são disponibilizados nas seções eleitorais fones de ouvido para que eleitores cegos ou com baixa visão recebam sinais sonoros com a indicação do número escolhido e o retorno do nome da candidata ou do candidato em voz sintetizada.