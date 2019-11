Faltam seis jogos: veja agenda do Vitória até o final da Série B

Novembro é o mês final da Série B. Com 32 das 38 rodadas já disputadas, o Vitória tem pela frente apenas mais seis jogos no campeonato. A briga intensa contra o rebaixamento está perto do seu desfecho, no dia 30 de novembro.

A seguir, veja a agenda rubro-negra nesta reta final de 2019. Serão mais três partidas como visitante e três em casa, a começar pelo Brasil de Pelotas, nessa terça-feira (5), às 20h30, no Barradão. Jordy Caicedo, suspenso, desfalca o rubro-negro, que terá o volante Léo Gomes de volta.

Os outros dois jogos como mandante cairão numa terça-feira e num sábado. Como visitante, o Leão entrará em campo nas duas próximas sextas-feiras e numa terça.

Depois de passar por uma sequência de confrontos diretos, o Vitória enfrentará daqui para frente quatro times na briga intensa pelo acesso (Paraná, CRB, América-MG e Coritiba) e um que corre por fora, o Operário-PR. Próximo adversário, o Brasil de Pelotas tem 42 pontos e está praticamente sem pretensões na disputa, com chances igualmente remotas de acesso e de rebaixamento.

33ª rodada

5/11 Vitória x Brasil de Pelotas

Barradão – 20h30

34ª rodada

8/11 Paraná x Vitória

Vila Capanema – 19h15

35ª rodada

12/11 Vitória x CRB

Barradão - 19h15

36ª rodada

15/11 América-MG x Vitória

Independência - 16h

37ª rodada

19/11 Operário-PR x Vitória

Germano Kruger – 21h30

38ª rodada

30/11 Vitória x Coritiba

Barradão – 16h30