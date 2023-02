Faltou luz? Coelba terá 450 profissionais de plantão no Carnaval de Salvador

Está todo mundo animado com a volta do Carnaval, mas já pensou se no meio da folia tem uma queda de energia? E se no aperto do bloco você pisar em um fio desencapado? Uma gambiarra no poste para iluminar uma barraca pode ser a mesma estrutura que causa o choque. Nada disso é comum no Carnaval de Salvador, e para continuar mantendo essas ideias só na teoria, a Neoenergia Coelba montou uma 'operação de guerra'.

Nesta quinta-feira (9), enquanto as equipes trabalhavam nos últimos ajustes nos circuitos, a concessionária apresentou os detalhes dos esforços e investimentos para garantir a segurança da maior festa de rua do planeta. Serão 450 profissionais atuando por dia, 200 postes a mais, 70 novos transformadores e 400 espaçadores da fiação para evitar acidentes. A operação começou a ser montada em agosto do ano passado.

Central em Ondina consegue isolar áreas afetadas e equipes ficarão de plantão (Foto: Gil Santos/ CORREIO)

Segundo o gerente de Desempenho, Vinicius Dutra, a expectativa é que o consumo de energia na festa seja até 30% maior que na última edição, ocorrida em 2020. As equipes inspecionaram 450 quilômetros de rede, 150 mil postes e fizeram a manutenção de 220 equipamentos automatizados nos locais do evento, incluindo o Carnaval nos bairros.

“Todo esse trabalho conduz a uma ação preventiva e maior segurança para os foliões. Aproveitamos tudo que deu certo em 2020 e ampliamos. Através de uma parceria com o Detran, treinamos cerca de 300 motoristas de trios e carros de apoio e aumentamos em 70% as nossas equipes em campo”, explicou.

Para evitar acidentes, foram podadas 660 árvores que estavam próximas à fiação dos circuitos. Nos circuitos Dodô (Barra-Ondina) e Batatinha (Centro Histórico), a rede elétrica tem 10 quilômetros de cabos embutidos. Na Orla, adeus fiação. Foram retiradas 90 estruturas e instaladas 106 caixas subterrâneas.

A manicure Isabela Souza, 35 anos, é uma foliã tradicional, daquelas que amarra faixa na cabeça em homenagem ao artista que ama, e contou que só desfila em blocos ou na pipoca, para aproveitar a festa no chão.

“Meu negócio é a rua, gosto da multidão, mas tem que ser com segurança. Uma vez, no Campo Grande, tentei subir em uma árvore e me machuquei. Foi a primeira e a última vez que fiz isso. Todo mundo sabe que não tem festa sem energia elétrica. Acho bom que esteja tudo direitinho, porque sem luz quem vai é coelho”, brincou.

A Coelba informou que graças à ampliação da tecnologia self-healing, se houver intercorrências durante a festa, o problema poderá ser resolvido em até 15 segundos. Toda a operação pode ser realizada à distância, no Centro de Operações Integradas (COI), isolando a área afetada, mas além das máquinas haverá equipes de plantão nos circuitos.

Ligações

Quem vai trabalhar na folia e precisa de energia elétrica, como food trucks e vendedores ambulantes, pode solicitar as ligações a partir de terça-feira (14). Existem unidades móveis em cada circuito. Na Barra, haverá também uma unidade fixa no Victória Center. É preciso apresentar RG, CPF, a licença da Sucom ou o DAM quitado, e informar a carga a ser utilizada e o período da ligação. A expectativa da Coelba é fazer 400 conexões, além dos pedidos para camarotes públicos e privados.

Serão 11 equipes fiscalizando a festa nos três circuitos tradicionais e nos carnavais nos bairros em Cajazeiras X, Periperi, Itapuã, Liberdade, Boca do Rio, Plataforma, Nordeste de Amaralina e Pau da Lima. Nos casos de irregularidade, as gambiarras serão retiradas pelos fiscais e, dependendo de cada situação, podem ser substituídas pela instalação correta ou apreendidas.

Por uma questão de segurança, as equipes farão as ligações apenas nas unidades que atenderem aos padrões. A conexão é individual e, por isso, não pode ser compartilhada com outra barraca. O canal de atendimento da Neoenergia Coelba para essas e outras dúvidas é o telefone 116 e o whatsapp (71) 3370-6350.

Ações em números:

450 profissionais vão ficar de plantão durante a folia;

15 segundos é o tempo que leva para a luz voltar em caso de queda de energia;

660 árvores que ficavam próximas a fiação foram podadas no circuito;

200 postes a mais foram instalados nos locais da folia;

450 km de rede foram inspecionadas e 150 mil postes checados nos últimos seis meses;

220 equipamentos automatizados passaram por manutenção;

300 motoristas de trio elétrico e carro de apoio foram capacitados;

07 trabalhadores vão monitorar os circuitos através das câmeras;

116 é o telefone para pedir ajuda, além do whatsapp (71) 3370-6350;

Veja como evitar levar um choque no carnaval: