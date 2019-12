FAM Festival deu o que falar no MAM; evento segue neste domingo

Uma junção de gastronomia, música e arte, é essa a mistura que o FAM Festival traz para o Museu de Arte Moderna, em Salvador - a primeira edição do evento depois de acontecer quatro vezes em São Paulo. Foi justamente essa proposta que fez com que a estudante Catarina Azevedo, 18 anos, fosse para o festival.

“De música, me chamou a atenção o show de jazz e blues. Consegui logo dois ingressos porque fui pegar logo quando abriu”, disse.

Para os dois dias do eventos, este sábado (14) e o domingo (15), foram 12 mil ingressos retirados. Todos gratuitos. O organizador do festival, Ricardo Delgado, se surpreendeu com a adesão dos soteropolitanos ao evento. As entradas chegaram a esgotar em apenas duas semanas.

(Fotos de Arisson Marinho/CORREIO)

Ao sair de São Paulo para vir para a capital baiana, o evento se preocupou em montar uma grade com atrações da Bahia, contou Delgado. Entre as apresentações estão Letieres Leite Quinteto, Josyara, Rodrigo Sá, Ifá e Sexteto Geleia Solar, que se aprendera no Jam no MAM.

“Na Bahia, temos uma riqueza enorme gastronômica, músical. A gente escolheu Salvador pela riqueza cultural da Bahia”, afirmou.

Quem veio para o festival aprovou a grade baiana. Fã de Josyara, a chef Nanda Matos, 32, disse ter gostado de ver a artista em um evento maior como o FAM, ainda mais em Salvador.

“Ver os artistas daqui crescendo isso é bem importante para a cena musical de Salvador, não precisar sair para fazer show em São Paulo. Os festivais vir pra a gente e não a gente precisar sair para ir para os festivais”, contou.

Mesmo debaixo da chuva, Nanda improvisou com o amigo Carlos Luiz uma proteção com uma canga para não perder nada do show. Carlos não conhecia muito Josyara, mas aprovou o som e o festival.

“O festival tem bastante coisa e é bem diverso. Tem uma galera bem diversificada tá todo mundo misturado. A parte de feirinha tá bem interessante e bebida e comida tá bem diversificado”, disse.

Um dos restaurantes presentes no festival, o Black Bark BBQ, tem como objetivo expandir o churrasco defumado americano. Por isso, participar do festival é uma forma de mostrar o trabalho dos chefes Caco Marinho e Luisinho Moura. “Aqui funciona mais como uma vitrine. O movimento é bom que quanto mais gente conhecer melhor”, comentou Luisinho Moura.

Além da música, a arte também fica por conta do Live Painting. O artista Bigode, o sapo Silva afirmou que o grafite tem uma vitrine própria, que é a rua, mas que é interessante trazer esta arte para o festival para que a população possa ver como ela é feita.

Em 2020, serão mais três edições do FAM Festival fora de São Paulo. Uma vai ocorrer no Rio de Janeiro, outra em Porto Alegre e uma em Salvador.

Programação

Domingo

12h às 21h - Gastronomia e Feira Criativa Getnet

PALCO MAR GETNET

12h - Free Old's: DJs Jorge Dubman & André Oliveira

13h - Marcelo Coelho e Marco Lobo

15h30 - Sax in The Beats

17h - Sax in The Beats

18h35 - Performance aérea - Cá entre Nós

19h30 - Alma Thomas

PRAÇA MAM

14h15 - SSA - Som Soteropolitano Ambulante

15h30 - Malabares Gustavo Olitta & Barbara Francesquine

18h20 - Free Old's: DJs Jorge Dubman & André Oliveira

19h05 - Malabares Gustavo Olitta & Barbara Francesquine

Live Painting

16h | Live Painting - SistaKatia + Coletivo Musas

19h | Live Painting – Danilo Scanf +Tarcio Vasconcelos + Coletivo Musas

*Com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco