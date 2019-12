FAM Festival leva música, arte e gastronomia ao MAM neste fim de semana

Cenário já conhecido por ser palco para a música instrumental feita em Salvador, o Museu de Arte Moderna da Bahia recebe neste fim de semana o FAM Festival, que promete uma programação de mais de 20 horas com o melhor do jazz, do blues e do instrumental. O evento, no entanto, vai muito além da música - FAM é uma sigla para Food, Arts e Music -, e reúne sete dos mais renomados chefs gastronômicos da cidade, além de artes visuais, performances e programação infantil.



O projeto do FAM Festival traz ao Brasil o conceito das feiras e festivais em clima de piquenique realizados ao ar livre na Europa e nos Estado Unidos. A edição em Salvador acontece depois de outras quatro em São Paulo. “Lá, fizemos em parques. Aqui, procurávamos um lugar que proporcionasse uma experiência parecida. Quando conhecemos o MAM, com esse visual incrível e essa ligação com a música instrumental, tivemos certeza que era esse o local”, explica Ricardo Delgado, organizador do festival.

Salvador é a capital escolhida para inaugurar o formato itinerante do festival que percorrerá quatro capitais em 2020. A curadoria artística é feita pela JazzNosFundos Produções, responsável por trazer de volta ao evento a cantora novaiorquina Alma Thomas. Na última edição em São Paulo, ela fez um show em homenagem a Aretha Franklin ao lado de Ed Motta. “Dessa vez ele não me acompanha, mas estarei ao lado de uma super banda para lembrar dessa saudosa artista que nos deixou ano passado”, explica Alma, bastante empolgada com o convite para cantar em Salvador.

Alma Thomas encerra festival no domingo (Foto: Divulgação)

“Foi a primeira cidade que conheci no Brasil, quando ainda nem sabia falar português. Lembro que escrevi um cartão-postal para minha mãe dizendo do quanto eu me senti em casa, mesmo sem falar a língua”, recorda a cantora, que há 15 anos vive no Rio de Janeiro.



Além de retomar parte da experiência dos eventos anteriores, o evento busca dialogar e reverenciar a potência musical e cultural da Bahia, inserindo na programação nomes como Josyara, Letires Leite Quinteto, Sexteto Geleia Solar, dentre outros.

Os destaques são as junções inéditas, como o encontro de Letieres Leite Quinteto com a bailarina e coreógrafa mineira Morena Nascimento; o duo do saxofonista capixaba-paulista Marcelo Coelho com o percussionista baiano Marco Lobo, e o encontro do paulista Rodrigo Sá com o baiano Elpídio Bastos, do Olodum.

IFÁ convida Hiran e Tássia Reis para apresentação no sábado (Foto: Divulgação)

Para Fabrício Mota, baixista da banda IFÁ, o convite para o FAM foi uma grata surpresa, bem como a notícia de que os ingressos gratuitos se esgotaram em poucos dias. ”O coração está saindo pela boca! A gente tocou muito pouco esse ano, e recebemos muitas mensagens do público querendo a gente. Vai ser uma noite de entrega”, promete. A banda convida a cantora Tássia Reis e o rapper Hiran para a apresentação.

“Ficamos honrados por representar esse instrumental mais contemporâneo, dançante, nesse espaço onde nos inspiramos a ser músicos” - Fabrício Mota, baixista do IFÁ

Além da música

O FAM tem na gastronomia e nas performances artísticas seus pontos altos. Chefs de sete dos mais renomados restaurantes da cidade marcam presença no evento: Tereza Paim (Casa de Tereza), Beto Pimentel (Paraíso Tropical), Fabrício Lemos (Ori), Caco Marinho (Fogo BBQ), José Morchon (La Taperia), Rafael Zacarias (Bravo) e o chef australiano Richard James.

Nas artes, performances múltiplas e que acontecem paralelamente ao longo de todo o festival. Os destaques ficam por conta da apresentação do projeto Triskle, dos artistas Bárbara Francesquine e Gustavo Ollitta. Com apresentações ao longo dos dois dias, os artistas exploram o universo dos malabares, buugengs e bambolês, brincando com ilusão de ótica e dança. O espetáculo ‘Cá entre Nós’, do Coletivo Arte em Nós, traz seis aerialistas em cena, performando vivências em tecido acrobático e lira. E ainda, uma projeção mapeada assinada pelo VJ Gabiru, que irá iluminar a fachada do MAM.

Fam Festival Salvador

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA)

Data: 14 e 15 de dezembro de 2019 (sábado e domingo)

Horário: a partir das 12h



Atrações Musicais: sábado - Letieres Leite Quinteto convida Morena Nascimento, Josyara, Rodrigo Sá, Ifá convida Tássia Reis, Sexteto Geleia Solar (Jam no MAM); Sax in the beats; domingo - Alma Thomas canta Aretha Franklin, Marcelo Coelho e Marco Lobo, Skanibais, SSA - Som Soteropolitano Ambulante, Rodrigo Sá e Sax in the beats.

Gastronomia: Tereza Paim (Casa de Tereza), Beto Pimentel (Paraíso Tropical), Fabrício Lemos (Ori), Caco Marinho (Fogo BBQ), José Morchon (La Taperia), Rafael Zacarias (Bravo) e Richard James.

Ingressos: Gratuitos (esgotados)