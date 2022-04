Família acusa polícia por morte de pedreiro em Salvador

Um homem morreu após ser baleado no bairro Doron, em Salvador, na noite de quarta-feira (13). De acordo com o filho da vítima, Amílton Antônio de Medeiros, 57 anos, morreu enquanto limpava seus instrumentos de trabalho, uma pá e uma enxada, próximo a um terreno em obras, onde trabalhava como pedreiro. Ele diz que o pai foi morto por agentes da Polícia Militar.

Rodrigo Pereira, filho único de Amílton, conta que o pai foi atingido nas costas, chegou a ser encaminhado ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiu, e morreu antes de chegar ao local.

"A gente sabe que existem pessoas de mau-caráter, mas existem pessoas de bem. Meu pai estava limpando a ferramenta de trabalho, a viatura, com três homens passou e efetuou um disparo. Não houve troca de tiros, não teve operação nenhuma", relata.

A Polícia Militar atesta outra versão. De acordo com nota a unidade foi acionada via Cicom, com a informação de que havia indivíduos armados na Rua Portinari. No local, os policiais teriam sido surpreendidos por disparos de arma de fogo, e revidaram.

Rodrigo afirma, ainda, que Amílton estava acompanhado de um colega de trabalho no momento, que não ficou ferido. Diz ainda que havia duas pessoas, a cerca de 20 metros das obras, que foram detidas, mas foram soltas em seguida, por não ter sido constatada a presença de arma.

"Ele era uma pessoa muito querida no bairro, trabalhava como pedreiro, conhecido como Pernambuco. Peço para que o próprio governador avalie essa questão, porque não é só meu pai, não é o primeiro pai de família que morre. Peço para que ele avalie com muito carinho, porque foi um cidadão de bem que morreu", desabafa.

Um vizinho de Amílton, que não quis ser identificado, reforça que os agentes chegaram atirando na Avenida Ana Lúcia Tôrres, enquanto o local estava movimentado, por volta das 18h. Na madrugada, mais tiros foram ouvidos por ele.

"O bairro de Narandiba está difícil. Há dois meses, eu estava chegando do trabalho, e fui atingido por um tiro no braço", relata. "Amílton era um idoso conhecido na rua, todos gostavam dele, não falava mal de ninguém".

Por fim, Rodrigo afirma que está sendo realizada a perícia da bala, encontrada nas costas de Amílton. Em nota, a Polícia Civil informou que, de acordo com as primeiras informações Amilton foi baleado durante um confronto entre suspeitos e policiais. As circunstâncias e autoria do homicídio serão apuradas pela 2ª DH/Central.