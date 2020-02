Familia baiana é assaltada na África do Sul

Uma familia de baianos residente em Salvador - um casal de servidores públicos e seus filhos de oito e quatro anos - foi vítima de assalto na cidade de Port Elizabeth, na África do Sul, por volta das 18h30 (horário local) de sábado (15). Ao visitar um ponto turístico denominado Donkin Reserve, o casal e as crianças foram abordados por um homem que se identificou como segurança do local e lhes disse que haviam estacionado o veículo em local errado e que deveriam acompanhá-lo, a fim de imprimir um ticket que os liberaria da multa. Caso contrário, de acordo com o homem, eles seriam presos.

A família, então, foi encaminhada a um caixa eletrônico, numa espécie de cracolândia local, onde comparsas do falso segurança apareceram e, após serem obrigados a fornecer suas senhas, tiveram seus cartões de crédito engolidos pela máquina. Ao menos cinco bandidos participaram da ação. O bando fugiu e realizou saques e compras com os cartões roubados. O prejuízo é estimado em R$ 30 mil.

"Foram momentos de terror e medo. Estavam agitados. Ainda bem que não fizeram nada contra a minha família", conta o servidor público, que prefere não se identificar. Eles procuraram uma delegacia em Port Elizabeth e, lá, foram informados que esse golpe vem sendo recorrente contra turistas.