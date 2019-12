Família confirma que homem encontrado morto na BR-324 também era motorista de app

Família confirma que Wendell Carvalho Santos, 38 anos, encontrado morto na manhã de sábado (14) na BR-324 com pelo menos três perfurações de tiro na cabeça era segurança de supermercado e atuava também como motorista de aplicativo de transporte para complementar a renda da família. A vítima saiu de casa para rodar no aplicativo e não retornou mais. Ele tinha tirado a carteira de habilitação este ano para poder atuar como motorista de aplicativo. O corpo será enterrado às 11h deste domingo (15), no Cemitério Campo Santo. Wendell era casado e, além da esposa, deixa uma filha de 12 anos.

O corpo foi localizado policiais militares da base comunitária de São Caetano no Acesso Norte, sentido Salvador-Feira de Santana, nos fundos da estação do metrô do Retiro. De acordo com um primo da vítima, o operador de produção André Mata de Carvalho, o carro dele foi encontrado também na BR-324, a alguns quilômetros do local que foi localizado o corpo. A Polícia Civil investiga a autoria e motivação do crime.

Este foi o quinto motorista de aplicativo de transporte morto em Salvador e um intervalo de 24 horas. Outros quatro motoristas foram vítimas de uma chacina, na manhã de sexta-feira (13), na comunidade Paz e Vida, no bairro da Mata Escura.

Procurada, a 99 informou que está apurando o caso. Através de nota, a empresa lamentou profundamente a situação e diz que se solidariza com as famílias das vítimas. "A plataforma reitera que repudia veemente esse tipo de violência e está disponível para colaborar com as investigações da polícia", afirmou. Apesar do comunicado, a 99 não confirmou se os condutores faziam parte do banco de motoristas do aplicativo.

A assessoria da Uber confirmou que alguns dos motoristas faziam parte da plataforma, mas não deu dados individuais. A empresa afirmou em nota que também está ajudando as autoridades policiais na apuração do caso. "A Uber lamenta profundamente o crime brutal e chocante ocorrido em Salvador e se solidariza com os familiares e entes queridos das vítimas nesse momento de consternação", diz o pronunciamento.

A Associação de Motoristas Profissionais de Aplicativos da Bahia e pelo Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (Simactter) está convocando os motoristas de aplicativo para se reunirem em um protesto contra a violência, nessa segunda-feira (16), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Eles também pretendem reivindicar providências do governo contra essa onda de insegurança.