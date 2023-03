Família de agiotas é alvo de operação no interior da Bahia

Extorsão, lavagem de bens e de dinheiro e usura. Esses são os crimes investigados pela Operação 'Laksya', deflagrada na manhã desta quarta-feira, dia 15, pelo Ministério Público estadual, nos municípios de Euclides da Cunha e Ribeira do Pombal, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco).

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal de Euclides da Cunha. O objetivo é reunir provas contra uma suposta organização criminosa formada por familiares.

As investigações apontam que o grupo familiar, desde 2015, passou a extorquir vítimas, ameaçando-as de mortes, à mão armada, para pagamentos de sucessivos empréstimos, cobrados com juros exorbitantes, em valores que chegam até R$ 150 mil. Os sete investigados teriam exigido, inclusive, a entrega de imóveis como forma de pagamento. Há indícios de que os delitos são praticados com divisão e orquestração de tarefas, o que caracteriza o crime de organização criminosa.

O termo Laksya, que vem do sânscrito, antiga língua indiana, significa alvo ou objetivo e, ainda, dá origem ao nome da deusa hindu, Lakshmi, que representa fortuna e prosperidade.