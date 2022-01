Família de Marília autoriza lançamento de versão original de música com Naiara

A família de Marília Mendonça autorizou oficialmente que Naiara Azevedo lance a versão original da música 50%, gravada pelas duas cantoras em setembro de 2020. A versão feita durante o DVD recém-lançado por Naiara, em que ela usou trechos da voz de Marília em um telão enquanto cantava novamente sua parte, não será autorizada.

Segundo o colunista Leo Dias, a confusão foi motivada porque a equipe de Naiara Azevedo alterou a gravação original sem consultar a família antes.

Tanto a mãe de Marília, Ruth, quanto o irmão, João, não gostaram da ideia da nova gravação, feita em 19 de dezembro do ano passado, mais de um mês após a morte da sertaneja. Eles entenderam que havia um "tom apelativo" que era diferente do que Marília pretendia passar com sua música. A música e o clipe originais foram gravados em 2020 e nunca foram lançados.

"Ela (Ruth) defende e apoia as homenagens a Marília, mas que não transformem isso em situações apelativas de sensacionalismo”, diz o advogado Robson Cunha.

O advogado diz ainda que não é intenção da mãe de Marília impedir o lançamento de nenhuma obra que ela gravou, mas que é preciso procurar a família para liberação, já que cabe a dona Ruth tomar as deciões referentes ao tema.

A produção de Naiara concordou com as ponderações e vai respeitar o que foi acordado, diz o advogado. Agora, a conversa é para definir uma data para o lançamento.

Desde a morte de Marília, em 5 de novembro do ano passado, já foram lançadas três músicas com a cantora. Calculista, de Dom Vittor e Gustavo, que é irmão de Marília; Mal Feito, com a dupla Hugo e Guilherme, e Amigos con derechos, com Dulce Maria.

Ainda há outras parcerias gravadas que podem ser lançadas, com o sertanejo Lucas Lucco, Ludmilla, Guilherme e Santiago e Zezé Di Camargo.

Entenda o que aconteceu

Em meio a polêmicas, Naiara cantou, nesta terça-feira (18), no BBB22, um trecho da música que gravou com Marilia Mendonça. Segundo a sister, a canção 50 Por Cento está pronta há dois anos, e deverá ser lançada em fevereiro, enquanto o programa estiver no ar.

"Eu gravei uma música com a Marilia e não tive o prazer de lançar ainda, já faz dois anos. Vai lançar agora em fevereiro. 'Seu eu olhei para alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua, 50 por cento a culpa é minha, 50 por cento a culpa é sua'", adiantou a cantora.

A gravadora Som Livre afirmou à revista Quem que a canção só será lançada se a família de Marilia autorizar. Segundo a gravadora que detém os direitos da artista, foi enviado um pedido de autorização para os familiares da eterna Rainha da Sofrência na segunda-feira (17).

O irmão de Marília, João Gustavo, chamou Naiara de oportunista por planejar o lançamento da música 50 Por Cento durante o período do confinamento do BBB22. A equipe da sertaneja respondeu às declarações dizendo que o relacionamento entre as duas era "de respeito". Segundo a Quem, Marilia já havia desistido de lançar o single por não querer a parceria.

A música de Marilia e Naiara foi gravada em setembro de 2020, e seria lançada em janeiro de 2021, quando Naiara participou do fatídico almoço com o presidente Jair Bolsonaro em que ele mandou a imprensa enfiar leite condensado no "rabo". Outro fato é que Naiara teria alterado o clipe da música em que elas apareceriam juntas, para um vídeo considerado apelativo de Marilia no telão enquanto ela chora.