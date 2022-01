Família de Messi se cansa de Paris e quer voltar para Barcelona

A saída de Lionel Messi do Barcelona, acertando com o Paris Saint-Germain, foi a transferência mais impactante da última janela de Verão da Europa. Mas, aparentemente, a família do astro argentino não está muito feliz com a mudança, e quer voltar à Espanha.

A informação é do jornal catalão El Nacional. Segundo a publicação, a esposa de Messi, Antonela Roccuzzo, já manifestou vontade de deixar a França e retornar a Barcelona. Além disso, os filhos do casal também estariam tendo dificuldades em se adaptar à vida em Paris, principalmente pelo idioma.

"A família Messi mora em uma casa grande, em uma área exclusiva de uma das cidades mais bonitas do mundo, mas não gostam da vida lá", escreveu o jornal.

Antonela gostaria de voltar a Barcelona para que, entre outras coisas, as crianças retomassem contato com os antigos amigos. O casal tem três filhos: Thiago, de 9 anos, Mateo, de 6 anos, e Ciro, de 3 anos. Vale lembrar que Messi tem contrato com o PSG até junho de 2023.