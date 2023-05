Família de Moraes Moreira diz que não foi procurada e critica prefeitura de Ituaçu

O cancelamento da homenagem a Moraes Moreira na cidade Ituaçu continua causando polêmica. A família do músico divulgou uma nota de esclarecimento sobre a festa e afirma que nunca foi procurada pela prefeitura da cidade para falar sobre a homenagem.

"No que diz respeito à prefeitura de Ituaçu, que em nenhum momento fez qualquer contato formal ou oficial conosco para pedir as autorizações que, por lei, estaria obrigada a solicitar aos herdeiros. Poderia até mesmo ser o caso de nos solicitarem a liberação gratuita do uso da imagem, nome e obra, o que seria avaliado e respondido da forma que achássemos mais apropriada. Mas sequer isso foi feito. Ao invés de sermos procurados pela prefeitura, fomos nós que a procuramos. Com o intuito de resolver e retificar a situação ilegal que se apresentava, formalizamos, contactando-os por telefone e e-mail, quais eram a exigências legais da situação, nos colocamos à disposição para participar das discussões em torno da homenagem e para receber a proposta para as devidas autorizações que eles nos quisessem solicitar", diz a nota da família.

Nas redes sociais da Prefeitura, o prefeito Phelippe Brito (PSD) afirmou que tentou entrar em contato com os familiares do músico. “Buscamos a todo o tempo informar os herdeiros, que pudessem ter visto para ver essa homenagem, mas fomos notificados através de uma assessoria que disse que o município de Ituaçu estaria tirando proveito econômico. Em momento algum o município tem tirado proveito econômico dessa situação. É uma questão cultural do município a ornamentação dessa praça”, declarou em vídeo o gestor.

A família do músico afirma que não houve o contato e que a decisão de cancelar a homenagem foi unilateral, da prefeitura, sem nenhuma proposta apresentada pela família.

"Lamentamos a forma extremamente amadora e descomprometida como a prefeitura conduziu a relação com os filhos de Moraes Moreira. A cidade de Ituaçu sempre esteve no coração e na voz de nosso pai, que nos ensinou a amar profundamente esse lugar, cheio de tradições e paisagens lindas, com uma gente tão especial. Merecia ser melhor representada", diz o documento.

A nota é assinada pelos filhos do músico: Cecília, Davi e Ari, que afirmam que não tinham o objetivo de ter ganhos financeiros com a homenagem, mesmo sendo legítimo, conforme a lei. "Nos propusemos, sim, a cuidar de fazer passar pelos trâmites legais uma situação que estava em tudo ilegal e, desse modo, desrespeitava os direitos autorais e, por consequência, a obra do artista e os direitos de seus herdeiros".

Leia a nota na íntegra: