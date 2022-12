Família de Pelé vai pedir ao Santos que aposente a camisa 10

A camisa 10 do Santos pode ser aposentada em breve. Esse é um desejo da família de Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, em função de falência múltipla de órgãos. A ideia é que ninguém mais use no Peixe o número que foi eternizado pelo Rei do Futebol.

A informação foi divulgada pelos sites ge e UOL. O clube está ciente sobre a intenção da família, mas ainda não foi procurado para tratar do assunto. O Estatuto Social prevê que a maioria dos conselheiros precisa aprovar qualquer mudança no uniforme. O Conselho Deliberativo teria que agir em caráter de exceção para cumprir essa homenagem.

Aliás, alguns conselheiros do clube já discutiram o tema algumas vezes, mas a ideia nunca foi levada à frente ou discutida oficialmente. Agora, com a morte de Pelé, a família espera que a diretoria do Santos acabe acatando a ideia.

O Rei do Futebol foi o camisa 10 do Peixe entre os anos de 1956 e 1974. Desde então, o número já foi usado por jogadores como Giovanni, Diego, Zé Roberto e Paulo Henrique Ganso. Atualmente, é do venezuelano Yeferson Soltedo.

Antes mesmo da morte de Pelé, o Santos já havia confirmado uma homenagem ao lendário jogador: o uniforme vai ganhar uma coroa sobre o escudo, a partir da semana que vem. A mudança já vale para a disputa da Copa São Paulo de Juniores.