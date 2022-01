Família de zagueiro do United vive pânico ao ter casa invadida

A família do zagueiro Victor Lindelöf, do Manchester United, está em choque após viver cenas de terror e pânico. Esposa do jogador, Maja estava em casa com os dois filhos pequenos quando o local foi invadido por ladrões. No momento, o atleta atuava pelos Red Devils, na vitória sobre o Brentford, em Londres, por 3x1.

Segundo relatou nas redes sociais, Maja conseguiu se esconder com as crianças durante o assalto. Ela estava sozinha com os filhos Ted Louie, de três anos, e o bebê Francis, quando percebeu que alguém estava forçando uma entrada na casa.

"Conseguimos nos esconder e nos trancamos em um dos quartos antes de eles entrarem na nossa casa. Estamos bem dadas as circunstâncias, mas foi obviamente traumático e assustador, tanto para mim, quanto para os meus filhos pequenos. Agora estamos na Suécia para passar algum tempo com as nossas famílias", escreveu, nos Stories do Instagram.

Victor só soube da invasão após o jogo. O zagueiro foi liberado da próxima partida do United, contra o West Ham, neste fim de semana.

"Falei com ele no avião na volta (a Manchester) e sei que foi um evento traumático. Ele não quer deixar a mulher e a família sozinhos. Um dos filhos tem três anos. Também tenho dois filhos. Combinamos que não treinará hoje (sexta) e não jogará amanhã (sábado)", disse Ralf Rangnick, técnico do time.