Família é feita refém por bandidos em fuga no Cabula VII

Uma família de cinco pessoas, entre elas, um bebê, foi feita como refém no bairro de Cabula VII, em Salvador. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (23), após a tentativa de fuga de um grupo criminoso das equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves).

Segundo a polícia, PMs patrulhavam pela Alameda Luís Cabral, quando avistaram homens armados. “Eles atiraram contra as guarnições e, logo em seguida, invadiram uma residência”, disse o comandante da unidade, major Adriano Paz do Rosário. Na ação, o Bope foi acionado e também uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando o batalhão especializado chegou, metade da família já havia sido liberada, e só restavam duas pessoas. Após negociação que durou cerca de duas horas, o trio se rendeu e, com eles, foram apreendidos duas pistolas, cinco carregadores, 24 munições, seis porções de drogas, dois relógios e R$ 286.

Entre os alcançados, havia um menor que foi encaminhado para a Delegacia do Menor Infrator (DAI). Já os outros dois foram apresentados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Ambos foram autuados por cárcere privado, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, sendo que um deles já tinha passagem por homicídio.