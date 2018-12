Família e gratidão: os motivos de Chamusca para treinar o Vitória

O novo técnico do Vitória, Marcelo Chamusca, se posicionou pela primeira vez depois que aceitou o convite rubro-negro na noite de quinta-feira (6). Ele havia sido anunciado pelo Oeste-SP dois dias antes e utilizou o Instagram para explicar a mudança repentina.

Soteropolitano, Chamusca declarou que “era hora de me reconectar às minhas raízes” e também afirmou que carrega uma “dívida de gratidão” com o Vitória por ter sido o clube onde ele iniciou a carreira, na década de 1990, ainda nas divisões de base - junto com o irmão Péricles, atualmente no Al Faisaly, da Arábia Saudita.

Chamusca revelou ter ficado surpreso com o chamado e agradeceu ao Leão pela oportunidade. O rubro-negro será o maior clube da curta carreira profissional dele, iniciada em 2012, após quase duas décadas entre treinador em divisões de base e auxiliar técnico do irmão.

Marcelo Chamusca trabalhou no Vitória da Conquista, Salgueiro, Fortaleza, Atlético Goianiense, Sampaio Corrêa, Guarani, Paysandu, Ceará e Ponte Preta, seu último clube, onde durou apenas cinco jogos, com três empates e duas derrotas na Série B deste ano.

A marca de Chamusca, no entanto, é outra. Ele é o único treinador a ter no currículo o acesso em todas as divisões nacionais possíveis: com o Salgueiro (2013), da Série D para C, com o Guarani (2016), da C para B, e com o Ceará (2017), da B para A. Foi também campeão paraense no ano passado e cearense neste ano.

Oeste critica Vitória e Chamusca

A diretoria do Oeste não considerou correta a atitude. Através de uma nota oficial publicada nas redes sociais, o clube criticou o Vitória pela "falta de ética e o aliciamento de um técnico que estava empregado" e fez dura crítica também a Marcelo Chamusca, que "havia dado sua palavra".

Leia a nota do Oeste na íntegra: "Apesar da divulgação do acordo feito com o técnico Marcelo Chamusca, o profissional não irá comandar o Oeste em 2019. A decisão foi tomada pelo próprio treinador, que descumpriu o trato e acertou com outro clube. Como não é uma prática da nossa agremiação, o Oeste lamenta a falta de ética e o aliciamento de um técnico que estava empregado. Também lamenta não poder contar com um profissional que havia dado sua palavra e já apresentado seu auxiliar e preparador-físico ao clube. Em breve o Oeste FC irá anunciar seu novo treinador. A equipe se reapresenta no próximo dia 13, no CT da Vila Porto".