Família fica presa com bebê de 8 meses submerso em carro durante temporal

Um grande temporal ocorreu nesta quinta-feira (26) em Goiânia, deixando ruas alagadas e carros submersos. Em um veículo, uma família com um bebê de 8 meses ficou presa no automóvel e quase foram afogados com a água da chuva.

Uma viatura da Polícia Militar fazia um patrulhamento no local, quando perceberam que a família estava presa no veículo e fizeram o resgate. Em conversa à TV Anhanguera, afiliada da Globo, o avô da criança, Ricardo Cardoso, contou que a água entrou completamente no veículo.

"O carro foi afundando, afundando, afundando. Tentamos jogar o carro para direita na calçada, mas a água começou a tomar conta do carro e ficamos desesperados", disse.

Agentes da Polícia Militar saíram da viatura pela janela e nadaram até o outro carro para resgatar os dois adultos, a filha desse casal e a neta, uma bebê de 8 meses. Após o susto, todos passam bem.