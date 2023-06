Família Gil estreia no Rio de Janeiro a turnê nacional Nós A Gente

Família Gil reunida para a turnê (Foto: @gee.eu -Divulgação)

Amanhã com ingressos esgotados (o mesmo acontecendo no sábado) estreia na casa de shows Qualistage, no Rio de Janeiro, a turnê “Nós A Gente”, patrocinada pela Natura, com Gilberto Gil e sua família. A “trupe afetiva”, como o grupo se denomina, tem Gil no palco ao lado de seus filhos Bem, José, Nara e Preta, e com os netos João, Flor, Francisco, Pedro, Gabriel, Lucas e Bento, além de sua nora Mariá Pinkusfeld. Depois do Rio e antes de partir para a Europa, será a vez de Belo Horizonte, no dia 23 de junho; São Paulo, dia 25 de junho; e Salvador, dia 30 de junho e 01 de julho, também com ingressos esgotados na Concha Acústica do TCA. No repertório clássicos como Vamos Fugir, Tempo Rei, Palco além de além de canções dos Gilsons, de Preta Gil e uma rápida aparição de Bela Gil em cena. A grande surpresa pode ser a participação de Preta que está se recuperando de um câncer de intestino.









Álbum “Asa de Voar Longe” une Saulo, Ronaldo Bastos e Luciano Calazans

Luciano Calazans, Saulo e Ronaldo Bastos (Felipe Oliveira - Divulgação)

Saulo, Ronaldo Bastos e Luciano Calazans, dois baianos e um carioca que se uniram há quatro anos, em uma noite, no Rio de Janeiro estão lançando o álbum “Asa de Voar Longe”. Com produção musical e arranjos de Luciano Calazans. “Reza Forte”, “Na Beira do Mar”, “Sussuarana” são títulos de faixas que sugerem toda narrativa de um álbum trabalhado delicadamente a seis mãos e interpretado por uma das vozes mais suaves da Bahia. Na capa, criada por Beto Martins com montagem de Enéas Guerra, a arte de Carybé, em “Soltando Pipa”, sobre a foto “Garoto Empinando Pipa”, de Pierre Verger, o trio marca o encontro de gerações. Produção executiva: Tais Nader

Produção fonográfica: Léo Pereda.









Carnatal divulga as atrações para a sua 32ª edição

Bell Marques mais uma vez na folia (Foto: Luana Tayze - Divulgação)





A 32ª edição do Carnatal que acontece de 8 a 10 de dezembro, na Arena das Dunas divulgou as atrações que irão movimentar o carnaval fora-de-época da capital do Rio Grande do Norte. A saber: Bell Marques, Alinne Rosa, Nattan, Felipe Amorim, Durval Lelys, Thiaguinho, Filhos da Bahia, Pedro Sampaio, Claudia Leitte, Léo Santana, Xand Avião, Hugo e Guilherme, Rafa e Pipo, Locos, Ivete, Grafith, Jorge e Mateus, Zé Vaqueiro, Banda Eva e Lipe Lucena.A produção da festa é da Clap Entretenimento, Luan Promoções, Vybbe, RB Entretenimento, Herculano Junior da Hemotion Entretenimento e da empresária Roberta Bezerra.





Arraiá do Banza

Xand Avião, Zé Vaqueiro, Nadson O Ferinha, Marcia Felipe, Alcymar Monteiro, Jonas Esticado, Mastruz com Leite entre outros, são as atrações do Arraiá do Banza que acontece dias 29 e 30 de junho e 01 de julho na cidade de Banzaê, situada no nordeste da Bahia, à 296 km da capital baiana, e é considerado o São Pedro mais animado da região.





TUM-TUM-TUM*

1 – Na próxima segunda-feira (19) o cantor Sidney Magal completa 73 anos e recebe amigos e convidados para a abertura da exposição multimídia com um painel da vida e obra do artista, que ficará em cartaz de 20 de junho a 29 de julho no Centro Cultural Correios São Paulo. A exposição tem direção artística de Rodrigo West e curadoria de Bruna Ramos da Fonte, que escreveu a biografia Sidney Magal – Muito mais que um amante latino em 2017.

2 – O pianista e compositor Antonio Adolfo está lançando o álbum Celebrating Carlos Lyra and Roberto Menescal', que festeja os 65 da Bossa Nova e faz uma homenagem especial a esses dois artistas com os quais já trabalhou algumas vezes. No repertório músicas como O Braquinho (Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli) e Coisa mais linda (Carlos Lyra e Vinícius de Moraes). O disco sai pelo selo AAMMusic-Spotify; Deezer entre outras plataformas digitais.









3 - Durante a festa AfroRio neste sábado(17) no Clube Manouche, Jardim Botânico. João Gil, filho de Nara Gil, integrante do grupo Gilsons, será um dos convidados do evento, idealizado pelo pai, o percussionista Wellington Soares - que realiza uma edição única em comemoração aos 22 anos de criação da festa que foi um marco na noite carioca no início dos anos 2000. Hoje radicado na Suíça, Wellington já tinha feito uma participação no show dos Gilsons em Genebra, no ano passado.