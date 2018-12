Família nega que vereador desaparecido Vado Malassombrado fosse renunciar

A família do vereador Edivaldo Ribeiro e Silva, 48 anos, o Vado Malassombrado (DEM), considerado desaparecido pela Polícia Civil, está na manhã desta quarta-feira (5) na Delegacia de Proteção à Pessoa do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prestando depoimento. Até o momento, pessoas mais próximas ao edil dizem não ter nenhuma informação sobre o paradeiro dele.

A esposa do vereador, um dos dois filhos e dois assessores chegaram à sede do DHPP, na Pituba, por volta das 8h. Eles ainda estão no local prestando depoimento ao delegado José Alves Bezerra, diretor do departamento.

De acordo com um dos assessores de Vado, que também está no local, para apoiar a família, está sendo descartada por eles a possibilidade do político do partido DEM ter solicitado a carta de renúncia. Ele também afirma que o vereador não foi visto pela última vez, na segunda-feira (3), deixando a Câmara chorando, como uma fonte, que preferiu não se identificar, havia informado ao CORREIO.

"Até o momento não sabemos de nada. Também queremos respostas", disse um dos assessores, Rogério Malhado.

Vado Malassombrado durante diplomação como vereador de Salvador (Foto: Arquivo CORREIO)

A nora do vereador, Milena Ramos, disse que família desconhece a carta de renúncia que ele teria solicitado alegando que "perderia a família" caso não deixasse o cargo municipal. "A família foi até lá (Câmara) procurar saber mas não há nenhuma informação sobre esse documento. Desconhecemos", afirmou.

O vereador, considerado desaparecido pela Polícia Civil, deixou a Presidência da Câmara Municipal de Salvador, nessa segunda-feira (3), chorando muito, após solicitar e obter uma carta de renúncia ao cargo.

Ao CORREIO, um funcionário do Legislativo municipal, que pediu para não ser identificado, contou que Vado esteve na manhã anterior ao sumiço, na Casa, onde conversou com dois assessores. Ainda de acordo com a fonte, o vereador teria falado aos assessores que, se não renunciasse, perderia a família.

Os parentes de Vado – que não chegou a devolver a carta de renúncia assinada – estiveram na delegacia para denunciar o desaparecimento, no final da tarde desta terça (4). Eles fizeram um registro do caso na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia colheu o depoimento dos familiares, mas as informações prestadas não foram divulgadas.

Rogério disse que, como de costume, Vado esteve, na manhã da segunda, antes de seguir para Câmara, no polo cultural inaugurado por ele no bairro da Massaranduba. De lá, saiu por volta da 9h, sozinho e a bordo do veículo oficial da Câmara, um Colbalt branco (placa PLD-7396). "Esse era o itinerário dele. Todos os dias, sem falta, Vado estava no polo cultural", conta.

A última pessoa que possível viu o vereador foi a sua assessora, identificada como Tatiana. Ela confirmou ao CORREIO, após sair do departamento durante uma pausa nas interrogações, que, por volta das 11h, avistou Vado deixando o anexo da Câmara e caminhando em direção ao Pelourinho. Ele estava, segundo ela, aparentemente chatiado. "Pouco conversativo e chegou a dizer que estava chateado, mas não estava chorando"

Perfil

Eleito vereador pela primeira vez em 2012, depois de uma tentativa frustrada em 2008, Vado conta em seu perfil no site da Câmara que já foi pedreiro, marceneiro, mecânico, carpinteiro, eletricista, ambulante, vendedor de picolé e de pastéis, antes de se tornar um edil.

Vado é natural de Olinda (PE) e veio para Salvador quando tinha 12 anos. É casado e tem dois filhos. Está no segundo mandato de vereador pelo Democratas, tendo assumido uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador em 2013, com 4.059 votos. Na segunda eleição, sua votação chegou a 7.410 votos.

Morador da localidade da Mangueira, na Cidade Baixa, ele realiza nas comunidades carentes há 30 anos com o Trio Malassombrado (carro de som construído por ele).

