Família oferece recompensa por cadela desaparecida

A cadela Pagu está desaparecida desde segunda-feira (31/01), quando se soltou da mão dos donos, no bairro do Itaigara, próximo ao mercado Hiper Ideal. A família oferece uma recompensa por quem encontrá-la.

Ela é preta, tem uma mancha branca no pescoço em formato de triângulo e o focinho dela é marrom. As patas se assemelham a meias brancas. Pagu, que tem 6 anos, também atende pelo nome de Mami e filha. Ela estava com uma coleira verde da última vez que foi vista.

Pagu tem uma mancha em forma de triângulo no pescoço (Acervo Pessoal) Gabriela Aires oferece recompensa para quem encontrar animal (Acervo Pessoal)

A tutora do animal, Gabriela Aires, afirma que a cadela "é dócil e morre de medo de outros cachorros". Ao pedir ajuda nas redes sociais, a publicação #CadePagu já chegou a 100 compartilhamentos no Twitter, quase 7 mil visualizações no Instagram, com 200 reposts.

Quem tiver informações pode entrar em contato com Gabriela através do número (11)93618-0915 ou através do seu perfil no Instagram (@airesaires), do perfil @cadepagu. A irmã de Gabriela, Ana, também está disponível, no número: (71) 99312-5621.