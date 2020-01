Família quer expulsar irmão de viúva de Gugu de mansão nos EUA

(Foto: Reprodução)

Uma nova briga judicial envolvendo a família de Gugu Liberato se desenrola após a morte do apresentador. A médica Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu, foi notificada pela irmã dele, Aparecida, para que Gianfracesco di Matteo, irmão de Rose, deixe a casa que era de Gugu em Orlando, na Flórida.

Segundo os defensores de Rose, Aparecida contratou um escritório norte-americano para expulsar Gianfracesco da residência.

O escritório que representa Rose diz que Gianfracesco está nos EUA para apoiar Rose. "Gianfracesco di Matteo está nos Estados Unidos para ajudar e apoiar a irmã nesse período difícil", diz o texto.

Gianfracesco recebeu um comunicado ontem afirmando que deveria deixar a casa, que está em nome de uma das empresas de Gugu, em até quinze dias. Aparecida é responsável pelo espólio do apresentador.

Os advogados de Rose afirmam que vão pedir o afastamento de Aparecida. "“Diante desse fato, iremos pleitear o imediato afastamento de Cida Liberato como inventariante, por total conflito de interesses com a Rose e até demais herdeiros", diz a nota.

Segundo o advogado Nelson Willians, Aparecida "iniciou um processo de alienação parental com os filhos de Rose e retaliações das mais diversas". Ele diz ainda que seguindo dessa forma, "a próxima a ser expulsa será a viúva Rose Miriam, expulsa da casa que Gugu comprou para ela e para os filhos".

Uma fonte próxima disse à revista Quem que João Augusto Liberato, 18, filho mais velho de Gugu e Rose, pediu de maneira formal para que o tio saísse de casa, chegando a fazer uma procuração judicial com o pedido. A reportagem diz que o tio está há mais de 60 dias na casa. Primeiro, ele dormia no quarto de Gugu e agora está dormindo no quarto de Rose Miriam. Os filhos não conseguem falar a sós com Rose desde então.

A assessoria de Gugu Liberato, que representa mãe e irmãos do apresentador, enviou nota à coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo, reforçando que o pedido é de João.

"A saída do irmão da Rose da casa da família em Orlando é um pedido do João, que falou também em nome das irmãs. Gianfrancesco se aboletou no quarto de Gugu e tomou conta da casa. Há 15 dias conseguiram que ele se mudasse para o quarto da Rose, mas os filhos continuam querendo que ele saia", diz.