Família recebe foto de menina de 12 anos um dia após sumiço: 'Está com olhar triste'

A menina Alessandra Rangel Coelho Santana, de 12 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (6), no Rio de Janeiro. Um dia após o sumiço, a família recebeu uma foto da adolescente, mas estranhou a imagem e a mensagem.

Alessandra Rangel saiu de casa por volta das 6h30 com destino a escola, mas não assistiu às aulas, informa o g1. A adolescente foi vista pela última vez conversando com um homem desconhecido nos arredores do colégio.

"Parece que ela foi obrigada a fazer aquela foto para a gente parar de procurar. Está com um olhar triste. Aparenta estar dentro de um carro. Disse para a prima que era um carro de aplicativo, mas é mentira. Alessandra saiu sem dinheiro", contou ao g1 a tia de consideração da menina, Jéssica Eller.

O texto que acompanhou a foto também levanta suspeitas. "A mensagem estava escrita toda certinha, com ponto, com vírgula. Alessandra não escreve assim. Não parece que foi ela que escreveu", disse Jéssica.

Perfil falso

A jovem conversava com um suposto jovem do TikTok, que seria de Minas Gerais. De acordo com Jéssica Eller, um primeiro rastreio e cruzamento de informações feitos pela família apontaram que o perfil do jovem é falso e que uma outra pessoa, um homem mais velho, pode estar com a jovem.

"Está praticamente descartada a possibilidade de ela estar com o menino do TikTok, que é um perfil falso. A gente acredita que ela foi enganada e está obrigada a ficar em algum lugar, e não manter contato com a família", disse Jéssica ao g1.