Familiares acusam médico de agredir mãe de 75 anos, em Salvador

A família de um médico identificado como Ricardo da Costa Lima, de 54 anos, acusa o profissional de agredir a própria mãe, uma mulher de 75 anos. As violências teriam acontecido na última terça-feira (5), na casa do agressor.

A vítima teria ido visitar o acusado. De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PC-BA), o homem agrediu a mãe durante um desentendimento, quando ela se preparava para retornar para casa depois de visitá-lo, no bairro da Pituba, no dia 28 de junho. A vítima teve medida protetiva solicitada à Justiça e o caso continua sendo apurado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas), que investiga a denúncia de lesão corporal e ameaça.

Em um vídeo, o acusado aparece proferindo diversos palavrões contra a idosa. “Aqui o quarto que eu botei, ó maluca, véia, que não morre nunca, desgraça, peste, você e seus filhos tudo uma desgraça, olha aqui, fiz o quarto sabe pra quem? Pra um filho meu, não pra você sua velha louca que ainda mora na minha casa, mas vai morar até morrer porque eu sou bom, e se eu pedir a meu advogado seu dinheiro vai embora rapidinho, eu tô é lhe protegendo sua imbecil, sua idiota”, diz.