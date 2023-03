Familiares acusam PM de matar marceneiro durante ação policial

Familiares e amigos de Givanildo Lino Silva fizeram um protesto na noite de sábado (11) após o marceneiro morrer atingido por tiros durante uma operação policial no bairro de Portão, em Lauro de Freitas. Eles acusam os policiais militares de terem atirado contra Givanildo ao confundi-lo com um suspeito durante um tiroteio.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a indignação de moradores enquanto os policiais militares colocam Givanildo baleado dentro da viatura.

Após a confirmação da morte do marceneiro, os moradores da localidade de Vila Nova de Portão no Pé Preto fecharam as duas vias da BA-099, a Estrada do Coco, no trecho que corta o município de Lauro de Freitas.

Em nota, a Polícia Militar informou que os PMs avistaram homens armados durante rondas realizadas no bairro de Portão. Os criminosos teriam atirado contra a viatura.

Ainda em nota, a PM informou que, após o tiroteio, os militares viram que um homem estava caído ao chão. Eles socorreram a vítima para o Hospital Menandro de Faria, mas ela não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a PM, junto com a vítima foi encontrada uma pistola calibre .40, sete munições de .40, 34 pinos de cocaína e 79 trouxas de maconha.

A ocorrência foi registrada na Corregedoria da Polícia Militar.