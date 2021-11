Familiares e amigos homenageiam Henrique Ribeiro durante missa de sétimo dia

Familiares conduziram a imagem do Senhor do Bonfim (Foto: Marina Silva/CORREIO)

As portas da Igreja do Bonfim, em Salvador, se abriram, na manhã desta sexta-feira (12), para receber os familiares e amigos do produtor Henrique Ribeiro, que faleceu na última sexta-feira (5) no acidente aéreo que também vitimou a cantora Marília Mendonça e outras três pessoas. A cerimônia marca o sétimo dia do falecimento.

Um dos momentos marcantes foi a entrada da imagem do Senhor do Bonfim, conduzida até o altar por Mariza Ribeiro e George Freitas, pais de Henrique, além de Bernardo, filho do produtor, e a mãe da criança, Fernanda Costa. A introdução do ícone foi embalada pelo hino ao padroeiro.

“Foi uma missa muito bonita e emocionante. Teve a homilia falando sobre essa questão da morte. É dolorosa, mas ela é uma passagem para a vida eterna. O que ficou de Henrique é o que ele plantou aqui. O amor, a solidariedade. Ele era uma figura muito querida por tudo isso”, conta Nestor Mendes, primo em primeiro grau da mãe de Henrique.

Ao comentar a convivência da familiar com o luto da partida precoce, Nestor fala em “resignação”. “Eles são muito fortes. Ela [Mariza] está conformada porque é algo que não se pode mudar. Agora é cultivar a memória de Henrique. Ela está muito tranquila. Estão tentando se segurar na fé”.

Henrique e Marília no Farol da Barra, em Salvador (Foto: Reprodução/Instagram)

Henrique assinava a produção- geral da carreira de Marília Mendonça. No dia do acidente ele viajava com a cantora para a cidade de Caratinga, em Minas Gerais. O produtor completaria 33 anos no próximo dia 9 de dezembro.