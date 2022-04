Famílias de Camaçari relatam estragos provocados pela chuva

A frente fria que atinge a Bahia também tem castigado os moradores de Camaçari. Na madrugada desta quinta-feira (21), famílias do bairro Gleba E foram surpreendidos pela água que invadiu casas. Imagens encaminhadas ao Correio por uma família que optou por não se identificar revelam o estrago.

Com a água na altura dos joelhos, o morador relata a perda de móveis e eletrodomésticos. “A gente acordou embaixo d’água. Os colchões que eu e meu irmão dormimos perderam. Perdemos também a geladeira, máquina de lavar, sofá”, conta.

A Rua 2 de Julho, no Centro de Camaçari, também foi bastante afetada. O cantor e compositor Cristiano Lima utilizou as redes sociais para mostrar os estragos provocados pela chuva no Quintal, um espaço familiar que realiza ações de apoio à famílias carentes da cidade. Ele informou que o esgoto da rua está entupido e a situação contribuiu para a rápida elevação no nível da água.

“Mais um prejuízo. Infelizmente a gente já pediu para a prefeitura, já acionou os vereadores, os órgãos competentes, mas até hoje não vieram fazer nada. E aconteceu isso de novo”, lamenta.

Relatos de alagamento também foram feitos por moradores de um condomínio localizado na Lagoa Branca, nas imediações do Shopping Outlet Premium.