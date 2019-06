Famílias já podem voltar para imóvel vizinho ao que desabou na Soledade

As nove famílias que moravam no imóvel vizinho ao casarão que desabou na madrugada de quarta-feira (19), na Ladeira da Soledade, bairro da Lapinha, já podem retornar às suas casas.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o órgão realizou na quinta-feira (19) a demolição das áreas internas do imóvel com autorização do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado (Ipac), já que se trata de um imóvel tombado.

De acordo com o diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, o órgão aguarda posicionamento do Ipac para tomar novas medidas. "Estamos esperando o Ipac para saber se podemos demolir parcialmente ou totalmente a fachada. Como é tombado, só pode demolir com autorização", disse.

Ele explicou ainda que o atual risco é apenas na parte frontal da casa, sem prejudicar os moradores vizinhos. "Basta a Limpurb tirar os escombros e eles poderão voltar para casa. O risco era que esses escombros caíssem nas casas do lado", finalizou.

O CORREIO entrou em contato com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), que disse por meio de nota que "retirou apenas a parte dos escombros que estava fazendo pressão sob a faixada principal do casarão". Acrescentou ainda que "aguarda nova orientação dos técnicos e engenheiros da Codesal para posterior retirada do restante do material, sem riscos para a população e os agentes".

Após nova avaliação, nesta quinta (20), a Codesal confirmou que os vizinhos já podem voltar ao local sem riscos.