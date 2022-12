Famílias lotam praças para aproveitar decoração natalina e ver o Papai Noel

A história conta que foi a luz de uma estrela que guiou os Três Reis Magos até a manjedoura, e neste domingo (25), foram as luzes de Natal que atraíram multidões para a Praça 2 de Julho, no Campo Grande, e a Praça João Martins, em Paripe, no Subúrbio Ferroviário. Era tanta gente que em alguns trechos ficou difícil caminhar. A visitação segue até o dia 6 de janeiro.

Em Paripe, os irmãos Enzo, 6 anos, e Isabelle, 3, estavam quietos no começo da fila, mas quando viram o homem com uma enorme barba branca, carregando um saco e vestido de vermelho correram para os braços do bom velhinho. O pai, o serralheiro Gustavo Batista, 27, contou que as crianças estavam animadas com o passeio e que depois de passar a véspera do feriado em família resolveu aproveitar o domingo para ver as luzes de Natal.

“Essa foi a primeira vez que a prefeitura montou uma decoração desse tamanho no bairro. A gente mora em São Tomé de Paripe, aqui perto, trouxemos as crianças para ver a decoração, mas a gente também estava curioso para ver como ficou”, contou, ao lado da esposa Adrielle.

Enzo e Isabelle correram para o abraço (Fotos: Marina Silva/ CORREIO )

Eles não foram os únicos, havia tanta gente no espaço que os agentes da prefeitura precisaram organizar uma fila. Emily Vitória, 3 anos, bem que tentou alcançar a decoração da árvore fake enquanto brincava no colo do pai, o operador José dos Santos, 50, mas não conseguiu. “Ela já correu a praça toda, gostou bastante do passeio”, contou a mãe da menina, Gleise Santos.

Emily e José passearam pela praça, em Paripe (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

A maioria das famílias destacou a importância da confraternização no Natal. A operadora de caixa Adriana Gomes, 37 anos, levou os filhos Felipe, 14, e Ana Beatriz, 13, mas foi a caçula Pérola Eloá, 2, quem roubou a cena no colo do irmão esbanjando simpatia. Ela só disputou em fofura com Ravi, 7 meses, dono de uma das gargalhadas mais contagiantes no Campo Grande. A mãe, Duda Chagas, 17, contou que a família mora nos Barris.

“Já estava querendo trazer ele há algum tempo. Ontem [véspera de Natal] passamos em casa e deixamos para sair hoje. Chegamos na praça por volta das 18h30 e já estava lotada”, contou Duda.

Ravi arrancou gargalhadas (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

As primeiras pessoas começaram a chegar 2h antes dos portões serem abertos. Houve apresentação de uma parada de Natal e a fila para visitar o Papai Noel avançava até perder de vista. A pequena Maria Clara, 1 ano, observava cada novidade enquanto brincava nos colos do pai e da mãe. A família é natural do Rio Grande do Norte, mas vive há 5 anos em Salvador.

Pétala Eloá, 2 anos, distribuiu sorrisos e simpatia no colo do irmão Felipe (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

No Campo Grande são cerca de 4 milhões de lâmpadas em LED. O tema da festa é ‘Iluminando Nossos Sonhos’ e a praça recebeu peças que remetem a doces infantis, vilarejos, acampamento de Natal, presépio, fábrica de brinquedos, nichos instagramáveis e arvorismo de luz.

Maria Clara com os pais, no Campo Grande (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Já em Paripe, são 2 mil metros quadrados de decoração, com estrelas, sinos e uma árvore de 15 metros de altura, mas é a Casa do Papai Noel que mais atrai a atenção dos visitantes. Casais também estão aproveitando a iluminação para atualizar as fotos das redes sociais. A trilha sonora fica a cargo do popular, do reggae de Alpha Blondy ao pagode baiano, passando pela sofrência do sertanejo.

Praças ficaram lotadas (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

No Campo Grande a visitação acontece de quinta-feira a sábado, de 18h às 23h, e de domingo a quarta, das 18h às 22h. Em Paripe, o acesso é livre e o Papai Noel está presente a partir das 18h. Nos dois casos a entrada é gratuita e não é necessário fazer agendamento. Há decoração natalina também na Praça Artur Lago, em Pernambués, Praça ACM, em São Caetano, e na Praça do Canal, no Vale das Pedrinhas.