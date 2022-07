'Family Guy': Star+ disponibiliza 20ª temporada completa

O Star+ anunciou nesta sexta-feira, 8, que a 20ª temporada completa de Family Guy já está disponível.



Os últimos episódios da temporada chegaram essa semana e acompanham a maluca, ácida e politicamente incorreta família Griffin, composta pelo casal Peter e Lois, e seus três filhos: a mimada adolescente Meg, o preguiçoso Chris e o caçula Stewie, uma criança maléfica e esperta, além do cachorro Brian, cheio de comentários cínicos e que consegue ser mais esperto que todos os humanos.



Nomeada ao Prêmio Emmy 2021 na categoria de Melhor Dublagem, a animação adulta foi criada por Seth MacFarlane e conta com grandes nomes no elenco de voz original, como o próprio Seth MacFarlane, Seth Green, de Austin Powers, Mila Kunis, de Amizade Colorida, e Alex Borstein, de Maravilhosa Sra. Maisel.