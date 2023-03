Famosa na internet, MC Pipokinha é criticada por receber oral de fã no palco

A cantora MC Pipokinha, que está gerando várias críticas nas redes sociais devido ao modo como se apresenta, recebeu mais reclamações em relação a uma atitude no palco durante um show.

Isso porque, há alguns dias, a artista apareceu em um vídeo recebendo sexo oral de uma fã em cima do palco, atitude que chocaram vários internautas. No entanto, o vídeo foi gravado, supostamente, em uma casa de swing para maiores de 18 anos.

MC Pipokinha já tinha reclamado, também durante uma apresentação, que não estaria aguentando tantas críticas e apenas estava trabalhando como qualquer outra pessoa.

Os seguidores do Twitter deram suas opiniões. Muitos repudiaram o sexo oral e alegaram que a artista estaria procurando se manter na mídia. Outros defenderam afirmando que ela é dona do próprio corpo e não deve ser julgada.

"Eu vendo as coisas da Mc Pipokinha e me perguntando como tem gente que paga para ver essa coisa sem talento e que apela para vulgaridade, brasileiro precisa ser estudado", comentou um internauta. "Tudo o que eu vejo sobre essa menina é contra a minha vontade", disparou outro. "Ela é dona do corpo dela e pode fazer o que quiser em cima do palco", defendeu outra.