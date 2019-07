Famoso espião, 007 será uma mulher negra no filme 'Bond 25'

Até agora, foram lançados 24 filmes oficiais sobre as aventuras do famosíssimo espião 007. E, em todos eles, o agente era um homem branco - vivido pelos atores Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e, mais atualmente, Daniel Craig. Só que isso mudará no próximo longa, "Bond 25" (título provisório).

A atriz Lashana Lynch será a responsável por interpretar 007 na produção, segundo o jornal "Daily Mail". Mas ela não será uma versão feminina de James Bond, e sim outra espiã. É que, na história, o agente estará aposentado e seu número foi repassado para ela. Assim, existirão os dois papéis no filme, que tem previsão de estreia para 2020 e será o último com Craig na pele de Bond.

De acordo com o jornal, o espião estará aproveitando a aposentadoria na Jamaica quando é chamado pelo chefe do Serviço Secreto de Inteligência, M (Ralph Fiennes), para ajudar em uma crise global. Quando M falar '"venha 007", aparecerá Lashana Lynch. O momento é definido pelo "Daily Mail" como "de derrubar as pipocas".

Sempre mulherengo, Bond não conseguirá conquistar a personagem - pelo menos, não por enquanto. "Ele, é claro, ficará atraído pela nova agente 007 e tentará usar suas usuais técnicas de sedução, mas ficará perplexo quando elas não funcionarem e a jovem mulher negra simplesmente revirar os olhos mostrando não ter o menor interesse”, afirma o jornal.

Lashana Lynch, aliás, já participou de um outro universo de sucesso: o da Marvel. Foi ela quem deu vida a Maria Rambeau, melhor amiga de Carol Danvers (Brie Larson) em Capitã Marvel (2019).