Famoso fora do BBB21, Gil do Vigor pede desculpas por tantas saídas na pandemia

Ambição do mercado publicitário, o economista Gil do Vigor, participante do BBB21, está dando mais pinta do que deveria durante o isolamento social provocado pela epidemia do novo coronavírus ainda em alta no Brasil. Tanto que seus seguidores passaram a questionar a exposição do pernambucano em eventos e até em igrejas na capital paulista, onde está hospedado.

No domingo (23), Gil retornou à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dia, conhecida como mórmon. No mesmo dia, ele foi jantar num restaurante com muitos outros famosos, entre eles o jogador Neymar, o cantor Thiaguinho e o humorista Tirulipa. Nesta terça (25), Gil foi ao RH da Rede Globo a recebeu sinal positivo dos exames admissional da empresa.

Os seguidores trataram logo de dar uma 'chamada' no ex-BBB:

"Gil, não dá pra fazer propaganda pra banco no domingo e ir jantar com Neymar na segunda, pois não tenho pano pra passar assim. E cria vergonha de está saindo com Neymar e Tirulipa. Passa já pra casa", pediu uma seguidora.

Outra comparou a situação com as críticas à Gkay, influencer que foi criticada pelos fãs de Gil e João — eles não queriam que eles gravassem "dancinhas" com ela: "Gkay fazendo dancinha TikTok na casa dela com algum convidado: 'a pandemia não acabou'. Neymar, Gil do Vigor, Flay, Kerline, Thiaguinho, Rafa Cunha, Tirulipa, etc no Paris 6: 'mas gente, o restaurante está liberando, isso não é aglomerar'".

Outra fã também se posicionou: "Amo Gil do Vigor! Mas não acho nenhum um pouco legal ele ir em aglomeração no Paris 6 com Neymar e a trupe durante uma pandemia".

Diante de tanta manifestação de cuidado com ele, Gil pediu desculpas em resposta a um seguidor.

Na sexta-feira (21), Gil pediu aos seguidores para se cuidarem, "pois a pandemia não acabou e está doença mexe com o físico e emocional". Ele relatou um caso de covid-19 com um amigo e se cobrou também.

Mas falando sério, ele está errado sim! É uma coisa que eu critico e sou contra! Estou chateado e decepcionado pois poderia ser evitado! Não vou passar a mao na cabeça, apenas isso! — Wes???? (@comwnista) May 25, 2021 Gente, passando para lembrar que devemos nos cuidar pois a pandemia não acabou e está doença mexe com o físico e emocional. Um amigo me mandou mensagem pois pegou Covid e eu quis aproveitar a oportunidade para falar sobre. Precisamos ficar atentos (TO FALANDO PRA MIM TBM). — GIL DA VIGOR ???? (@gilnogueiraofc) May 21, 2021

O economista tem passado alguns dias em São Paulo, hospedado no Renaissance São Paulo Hotel. O local, considerado de luxo, tem diárias que começam em R$ 960 e podem chegar até R$ 22.191,38 — na suíte presidencial.