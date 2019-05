Famoso no vídeo-game, drift conta até com campeonato brasileiro

Famoso nos games da franquia The Need For Speed, o drift entrou no gosto de quem gosta de jogos de vídeo-game e computador. A modalidade de automobilismo surgiu no Japão na década de 1970, mas só se tornou conhecida mundialmente após a série que começou em 1994 e já conta com mais de 20 títulos.

O drift consiste em deslizar nas curvas, escapando a traseira, e girar o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre em direção aposta ao sentido da curva, controlando o nível de derrapagem, fazendo o carro literalmente andar de lado.

Aqui no país, o Super Drift Brasil é o Campeonato Brasileiro da modalidade desde 2016, homologado pela Confederaçao Brasileira de Automobilismo (CBA). A competição, maior da América Latina, vai para sua segunda etapa, no dia 2 de junho, em Piracicaba (SP), e conta com transmissão via YouTube pelo canal youtube.com/superdriftbrasil. Ao todo são cinco etapas, em que os pilotos competem em forma de batalha. Confira a primeira etapa abaixo: