Famoso no YouTube, skatista morre em acidente aéreo na Islândia

O skatista e youtuber Josh Neuman morreu aos 22 anos em um acidente aéreo na Islândia. O avião havia sumido na semana passada, mas o corpo só foi achado no domingo (6) e, no dia seguinte, confirmada a identidade do americano. Outras duas pessoas, além do piloto, também estavam na aeronave e faleceram.

Neuman publicava vídeos de skate no seu canal no Youtube, e fazia enorme sucesso. São quase 1,2 milhão de inscritos na rede social. Ele, aliás, foi o responsável por criar o vídeo mais popular de skate, com mais de 106 milhões de visualizações até aqui.

O youtuber viajava acompanhado de outro influencer, o belga Nicola Bellavia, de 32 anos, além do holandês Tim Alings, de 27, representante da marca de roupas Suspicious Antwerp, da Bélgica. Já o piloto era Haraldur Diego, islandês de 49 anos, especializado em voos para fotógrafos.

O grupo estava a bordo de um monomotor, modelo Cessna C172, que sumiu dos radares na última quinta-feira (3). Desde então, cerca de 1.000 pessoas se mobilizaram para encontrar os destroços.

Foram 30 horas de operações até os corpos serem localizados, no lago Thingvallavatn, a leste da capital Reykjavik. De acordo com o Sky News, foi preciso usar um veículo submarino operado remotamente, além de sonar.

Uma publicação no perfil oficial de Josh Neuman no Instagram confirmou a morte do yotuber.