Famoso por pegadinhas do Silvio Santos, morre Milton Franceschini

Milton Franceschini, ator e humorista famoso pela aparição no programa do Silvio Santos, morreu nesta quarta-feira (5), aos 87 anos. O ator estava internado no Hospital Sancta Maggiore, em São Paulo, por insuficiência respiratória. A informação é do Notícias da TV.

O destaque da carreira de Milton foi o quadro Os Velhinhos se Divertem, exibido no Programa Silvio Santos entre 2011 e 2018. Ele era parte das câmeras escondidas que colocavam idosos em situações inusitadas.

Em suas redes sociais, ele publicava bastidores das gravações e sempre enaltecia o programa pela oportunidade de carreira na terceira idade.

O SBT lamentou a morte de Franceschini. "Os amigos e colegas de SBT se entristecem pela perda do querido amigo e parceiro, desejando que Deus conforte os corações de seus familiares neste difícil momento", declarou a equipe.

O ator será cremado no Cemitério de Vila Alpina, em cerimônia restrita para familiares.