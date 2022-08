Famoso restaurante de Itacaré abre unidade em Salvador  

Elen Luz e Ícaro Rosa abriram o restaurante Jiló Salvador, na Pituba (Foto: Leonardo Freire/Divulgação)

Um dos mais famosos – e concorridos – restaurantes de Itacaré, o Jiló acaba de abrir uma unidade na Pituba, em Salvador. Comandada por Ícaro Rosa e Elen Luz, a casa traz o que o chef considera ‘gastronomia global’, com influência de lugares diversos: Japão, Tailândia, passando pela França e chegando ao Brasil.

“Todos os lugares nos quais bebo na fonte colam comigo e eu passo isso pro mundo com o meu olhar. É um cardápio mundial, tanto de técnica quanto de sabor”, nos disse. A decoração é assinada pelo casal, que sempre fez questão de montar o restaurante de um jeito particular. “O espaço transparece nossa alma, nosso gosto, então, a ideia é a pessoa chegar aqui e sentir nossa energia em cada pedacinho”. O Jiló Salvador funciona na Alameda Salerno, 49.





Visita especial

O diretor da Air Europa para as Américas, Diego Garcia, visitará a capital baiana no dia 24 de agosto. Na ocasião, ele anunciará oficialmente o retorno do voo Salvador-Madrid, previsto para dezembro. Serão dois voos semanais, as quartas e sextas-feiras.





Reconhecimento internacional

O Aram Yami recebeu recentemente duas premiações que destacam suas qualidades. O hotel boutique localizado no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, conquistou o reconhecimento do Travellers’ Choice, oferecido a acomodações com avaliações positivas, ficando entre os 10% melhores estabelecimentos presentes na TripAdvisor – principal plataforma de viagens do mundo. O outro prêmio foi o Travel Awards 2022, desenvolvido pela famosa empresa de turismo e tecnologia Kayak, maior buscador de viagens do planeta.





Sócios inauguram o Allê Varanda Bar (Foto: @nomadesmedeahouse/divulgacao)

Festa no Carmo

Depois de um período em soft opening (fase de testes), o Allê Varanda Bar, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, será inaugurado oficialmente no próximo dia 17 de agosto. Na ocasião, será apresentado aos convidados o conceito do espaço, dedicado a uma gastronomia inspirada na costa italiana e mediterrânea, com a bela vista da Baía de Todos os Santos. Os sócios Daniel Freire, Paulo Gabriel, Rafel Casqueiro e Wolton Fonseca serão os anfitriões, no charmoso casarão de esquina, em frente ao Museu do Mar e ao lado do Forte da Capoeira.

Talk empresarial

O portal Alô Alô Bahia reunirá grandes marcas para evento empresarial, em 9 de setembro, no Fera Palace Hotel, localizado na Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador. O talk contará com palestra de Leandro Karnal, um dos mais importantes intelectuais da atualidade. Na ocasião, Karnal falará sobre ‘valores e ética no mercado empresarial’. O evento, apenas para convidados, reunirá empresários, executivos, diretores de marketing e jovens empreendedores que estão fazendo a diferença no mercado local. Com coquetel assinado por Flávia Sampaio, o encontro terá cenografia da Zum Brazil Eventos e assessoria da Amavi, de Amanda Zaira e Victória Góis.

Quatro mãos

Angeluci Figueiredo, do Restaurante Preta, na Ilha dos Frades, esteve no Rio de Janeiro para participar da terceira edição do Sabores do Atlântico, sábado e domingo, no Janeiro Hotel, no Leblon. O convite partiu da chef Morena Leite. “Morena já me chamou diversas vezes pra fazermos algo juntas, mas por circunstâncias da vida nunca consegui encaixar (uma data), até surgir oportunidade de fazer esse evento no Rio de Janeiro a convite dela e de Caetana Metsavaht”, nos disse Figueiredo. Malu Barretto (esposa de Vik Muniz) esteve presente, assim como a promoter Carol Sampaio, uma das mais festejadas do país.

Em Salvador

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) e sua vice, Ana Paula Matos, estarão em agenda amanhã na capital baiana, iniciando o dia com missa na Igreja do Bonfim. Em seguida, irão a sede das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) e ao Mercado Modelo. “É simbólico levar Ciro em lugares tão especiais. Eu que já tenho uma relação forte com Santa Dulce, agora vou pedir que nosso anjo bom do Brasil nos abençoe, e, claro que como boa baiana, vamos iniciar essa campanha com as benções do Senhor do Bonfim”, afirmou Ana Paula Matos, que, além de ser candidata a vice-presidente, é também vice-prefeita de Salvador.