Famosos deixam mensagens de apoio a Preta Gil após diagnóstico de câncer

Na noite desta terça-feira (10), a cantora Preta Gil revelou nas redes sociais que foi diagnosticada com um câncer no intestino. A famosa estava internada desde a última quinta-feira (5) em uma clínica do Rio de Janeiro para tratar de um desconforto abdominal, quando recebeu a notícia da doença.

No Instagram, a artista comentou que estava mais aliviada em saber o real diagnóstico após dias de exames. Famosos e amigos pessoais de Preta comentaram sobre a doença e desejaram força para a filha de Gilberto Gil.

"Minha irmã, minha Pretinha linda. Você sabe bem como uma guerreira, forte e potente como você já sabe como tudo isso vai ser. Deus contigo em cada passo que você dá. Estou aqui sempre, por você a qualquer hora e momento. Te amo infinito meu amor", escreveu Ivete Sangalo.

Já a amiga Carolina Dieckmann escreveu palavras bonitas para dizer que estava ao lado da amiga nesse momento difícil.

"Hoje teve o evento de lançamento da minha novela, eu fui, mas diante da notícia que todos nós tivemos há pouco, não conseguiria vir aqui falar de nenhum outro assunto; porque não há nada nesse mundo que habita meu coração mais fundo do que o cuidado com as pessoas que moram lá dentro. Agora e aqui tudo em mim respira o nome dela", escreveu Dieckmann.

O filho da cantora, Francisco Gil, também escreveu de forma sucinta o estado de saúde da mãe. "A todos que estão mandando mensagens... vai ficar tudo bem! Minha mãe está bem, a gente está bem... na luz sempre!", disse.