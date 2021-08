Famosos lamentam morte de Tarcísio: 'Nosso maior galã'

Famosas usaram as redes sociais nesta quinta-feira (12) para lamentar a morte do ator Tarcísio Meira. Ele faleceu em São Paulo na manhã de hoje, aos 85 anos.

O ator estava internado com covid-19 no Hospital Albert Einstein. A mulher dele, a atriz Glória Menezes, 86 anos, também foi diagnosticada com covid-19 e segue internada.

Veja o que escreveram os famosos:

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni

"Que tristeza. Como se parte da minha vida fosse embora. Amo o casal e o meu sofrimento é intenso. O Brasil inteiro vai chorar a perda de um ser. Humano Especial é um artista brilhante. Dor profunda".

Eri Johnson, ator

"Inacreditável meu Deus do céu! Paulo José foi ontem e hoje vai o nosso Tarcísio. Tristeza total"

Maisa, atriz e apresentadora

"Descanse em paz, Tarcísio Meira. E que Deus conforte os corações de amigos e familiares. Seu legado é eterno. Obrigada!", escreveu no Twitter.

Clarice Falcão, atriz

"Tarcísio foi meu avô na novela que eu fiz. Era a pessoa mais legal do mundo. Não foi uma época fácil pra mim, mas foi mais fácil por causa dele"

Boninho, diretor

"Muito triste perder nosso maior galã da história da tv brasileira. Tive a alegria de conviver com ele e Glória durante muitos anos. Que pena. Cara de choro Meu conforto a família, Tarcisinho"

Bruno Gagliasso, ator

"Hoje não tem clima pra humor. Só a tristeza por essas perdas em um intervalo tão curto. Paulo e Tarcísio são gigantes que nos inspiram a fazer sempre o melhor. A saudade ficará para sempre e os aplausos também. Obrigado por tanto"

Serginho Groisman, apresentador

"Que triste. Que triste. Tarcísio foi um incrível ator, uma pessoa gentil, e que honrou sua profissão. Toda força possível pra Glória que protagonizou com ele um amor maravilhoso na vida real. Descanse em paz, lindo Tarcísio.'