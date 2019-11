Famosos lamentam morte do empresário Jesus Sangalo, irmão de Ivete

Diversos artistas, principalmentes baianos, usaram as redes sociais, nesta quinta-feira (7), para lamentar a morte do empresário Jesus Sangalo, irmão da cantora Ivete Sangalo. Ele faleceu pela manhã, no Hospital Santa Izabel, em Salvador.

O cantor Xanddy, da banda Harmonia do Samba, disse que Jesus "foi o empresário mais ousado que a Bahia já teve".

"Os poucos encontros que tivemos foram intensos. Jesus era exatamente assim: intenso e doce ao mesmo tempo, sempre nos fazendo rir. Na minha opinião, foi o empresário mais ousado que a Bahia já teve! Para ele, o céu era o seu limite! Limite esse, que ele fará morada agora. Descanse em paz, querido amigo. Meus sentimentos, carinho e respeito aos familiares!", escreveu o artista, na legenda de uma foto de Jesus.

A cantora Margareth Menezes também compartilhou em suas redes uma foto de Jesus, a quem classificou como "uma pessoa muito alegre e engraçada".

"Triste pela partida do querido Jesus Sangalo, irmão da nossa amada @ivetesangalo . Jesus era uma pessoa muito alegre é engraçada. Guardo boas lembranças das vezes que o encontrei. Um abraço a toda família Sangalo. Que ele esteja com Deus", escreveu Margareth.

Esposa de Jesus Sangalo, a empresária Kyioko Sangalo também compartilhou mensagens de luto nas redes sociais.

Cunhada de Ivete, esposa de Jesus Sangalo compartilha mensagens de luto nas redes sociais (Reprodução/Redes Sociais)

O corpo de Jesus Sangalo foi velado inicialmente no Hospital Santa Izabel, por volta das 12h30, em uma cerimônia particular, com a presença de familiares, incluindo Ivete Sangalo. Ele será cremado no Cemitério Jardim da Saudade, na manhã de sexta-feira (8).

Jesus tinha 54 anos e estava internado há cerca de 80 dias por complicações após uma cirurgia bariátrica. Segundo familiares, a causa da morte foi uma infecção generalizada provocada por complicações dessa cirurgia. Jesus foi internado com um quadro de sepse abdominal decorrente de complicação pós-operatória. Ele vinha passando por internações desde o final do ano passado.

Em agosto, ele passou por um tratamento cirúrgico de emergência por conta da sepse. Nessa ocasião, ele ficou na UTI do Santa Izabel, com ventilação mecânica e suporte circulatório, e chegou a ficar em coma induzido. Em setembro, apresentou uma melhora e deixou a UTI. Depois, contudo, sofreu uma piora.

O empresário estava com problemas de saúde desde 2018. Na época, ele foi internado e chegou a receber alta, porém foi internado novamente.

(Foto: Divulgação)

Em agosto, Ivete fez stories no Instagram para afirmar que Jesus estava melhor. "Queria agradecer pelas orações de vocês. Meu irmão já está bem, está evoluindo bastante e a gente está muito feliz. Agradeço a vocês pelo carinho e oração. Hoje foi um dia bem bom pra todo mundo".

O empresário passou por uma cirurgia bariátrica há cinco anos. Depois disso, teve complicações de saúde e precisou ser internado algumas vezes.

O velório de Jesus Sangalo nessa sexta-feira (8), no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, com uma missa às 10h e cremação às 11h.

Vida artística

Jesus chegou a comandar a banda de axé Fera Gorda, durante o auge do sucesso da irmã com a Banda Eva. Depois de sair da Caco de Telha, produtora de Ivete, o empresário se afastou do mundo da música e passou a se dedicar aos seus negócios pessoais. Ele era dono de fazendas no interior da Bahia.

Empresário da irmã por 15 anos, Jesus e Ivete tiveram problemas em 2011 e acabaram rompendo a parceria.

Ele era o mais velho dos cinco irmãos de Ivete. Outro irmão da cantora, Marcos Sangalo, morreu vítima de um atropelamento em Salvador quando ela tinha 16 anos.

Veja Jesus com Ivete no Domingão do Faustão com a banda Fera Gorda: