Famosos que seguem pastor André Valadão são criticados após post homofóbico

Usuários das redes sociais pedem boicote a artistas e famosos por seguirem o pastor André Valadão online. A reação é resposta a uma campanha usando a frase "Deus odeia o orgulho", que o religioso iniciou no Instagram. Listas de seguidores dele foram feitas e espalhadas, e trazem nomes como do Padre Fabio de Melo, do cantor Luan Santana e da filha de Silvio Santos, Patricia Abravanel.



A publicação usa símbolos da comunidade LGBTQIA+, como o arco-íris, e foi feita nesta segunda-feira, 5. Junho é marcado como Mês do Orgulho LGBTQIA+. "Ah, esse mês é o mês da humilhação", diz o pastor em vídeo vinculado ao post.



Desde então, uma série de comentários contra a postagem têm sido feitos tanto no Instagram de Valadão quanto nos perfis próprios dos usuários, inclusive em outras redes sociais. E foi no Twitter que a exposição dos famosos ficou mais forte.



Uma das principais cobradas é a cantora Claudia Leitte, apontada como seguidora do pastor no Instagram. Na manhã desta terça, porém, ela não seguia a conta e tuiteiros comemoravam o suposto unfollow. Outra indicada como seguidora é Jojo Todynho, mas o perfil dela também já não acompanhava a conta do pastor.



Entre os expostos então ainda nomes como Wesley Safadão, Maiara [ex-dupla com Maraísa], Arthur Aguiar, Lucas Lucco e Lore Improta.