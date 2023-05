Fapesb e Boticário abrem chamada para fortalecer cadeias da sociobiodiversidade

Estão abertas as inscrições para uma nova Chamada da Teia de soluções, que selecionará propostas inovadoras para fortalecer as cadeias da sociobiodiversidade na Zona Costeira da Bahia, Cerrado de Goiás e na Mata Atlântica (Paraná, sul de São Paulo, norte de Santa Catarina e 17 municípios do Rio de Janeiro). As iniciativas devem propor ideias de soluções práticas para o desafio lançado, de forma multidisciplinar e colaborativa, englobando a região escolhida. Ao final do processo, até R$ 4 milhões serão destinados para o desenvolvimento dos melhores projetos, sendo R$ 600 mil na Bahia.

A nova Chamada da Teia de soluções é uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário, em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) e a Fundação Araucária (FA), com o apoio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo do Paraná.

“Nosso objetivo é fomentar a busca por soluções que fortaleçam as cadeias dos produtos e serviços da sociobiodiversidade brasileira e, ao mesmo tempo, tragam melhorias para a conservação da natureza a partir das características e potencialidades de cada bioma. Os interessados podem apresentar propostas para uma das regiões e, ao final do processo, as propostas mais consistentes e de maior impacto ambiental positivo devem receber apoio financeiro para serem colocadas em prática” explica a gerente de Ciência e Conservação da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Marion Silva.

As propostas inscritas para a Zona Costeira da Bahia devem agregar valor às cadeias produtivas, conservando a biodiversidade. “A Bahia possui a maior extensão de litoral do Brasil e abriga importante variedade de ambientes costeiros. Entretanto, o uso e a exploração desses ambientes nem sempre ocorre de forma sustentável. O bom uso dos recursos naturais, aliado à inclusão social e produtiva de organizações locais, é uma excelente estratégia para a conservação da sociobiodiversidade e geração de renda para as comunidades locais”, salienta Handerson Leite, diretor geral da FAPESB.

Inscrições

Os interessados devem inscrever suas propostas de solução via formulário disponível no site da Chamada e indicar a região de interesse. As iniciativas executadas na Zona Costeira da Bahia terão apoio da FAPESB e da Fundação Grupo Boticário, com até R$ 600 mil.

A participação é gratuita e as inscrições seguem até 2 de junho de 2023. A seleção das propostas para apoio financeiro segue em duas fases. A primeira seleciona as propostas que seguirão para uma etapa de detalhamento, na qual os proponentes poderão contar com mentorias para aprimorar o impacto de suas soluções. A segunda fase determina o apoio financeiro. Em ambas, as propostas são analisadas por especialistas e representantes indicados pelas instituições organizadoras. O resultado com as soluções selecionadas para o apoio será divulgado em setembro de 2023.

Serviço:

Chamada – Teia de soluções

Inscrições: até as 18 horas do dia 2 de junho de 2023

Mais informações e inscrições: https://chamada.teiadesolucoes.com.br/ ou www.fapesb.ba.gov.br