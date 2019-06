Farfán sofre lesão no joelho e é cortado da seleção do Peru

A seleção peruana sofreu uma baixa importante para as quartas de final da Copa América. O meia Jefferson Farfán sofreu uma lesão do joelho e está fora do torneio continental.

O anúncio do corte foi feito na tarde desta segunda-feira (24), através das redes sociais da Federação Peruana. Camisa 10 do Peru, Farfán é um dos grandes nomes da seleção, junto com Paolo Guerrero.

Ao todo, ele defendeu a seleção do seu país em 95 jogos e marcou 26 gols. Nesta Copa América, Farfán marcou apenas um gol, na vitória sobre a Bolívia por 3x1. Ele esteve em campo na goleada sofrida por 5x0 para a Seleção Brasileira, no último sábado (22), na Arena Corinthians.

Como passou como um dos melhores terceiros colocados, o Peru vai jogar as quartas de final na Fonte Nova. O duelo será no próximo sábado (29). O adversário será o primeiro lugar do grupo C. Chile e Uruguai duelam hoje, no Maracanã, às 20h, para definir quem será o líder da chave.